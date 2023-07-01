授勳2023｜林健鋒霍震霆等5人獲大紫荊　荷里活斬人案廚師輝哥膺銅英勇勳章 (附完整授勳名單)

政府今日公布2023年授勳及委任太平紳士名單，獲特首授勳和嘉奬人數共有403人，而獲大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章共84人，其中5人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括行會非官守成員兼立法會議員林健鋒、港協暨奧委會會長霍震霆、前理工大學校長潘宗光、工聯會榮譽會長林淑儀，以及施子清博士。另外，曾牽涉洪門夜宴的入境處長區嘉宏、民建聯立法會議員葛珮帆等獲銀紫荊星章，議員何君堯獲銅紫荊星章。至於荷里活廣場斬人案中，持凳阻止疑兇施襲的酒樓廚師輝哥、何兆輝就榮膺銅英勇勳章。 在今年403人獲授勳和嘉奬當中，包括大紫荊勳章5人、金紫荊星章10人、銀紫荊星章28人、銀英勇勳章2人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章15人、銅紫荊星章41人、銅英勇勳章3人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章90人、行政長官社區服務獎狀75人，以及行政長官公共服務獎狀88人。

5人獲大紫荊勳章 獲頒最高榮譽大紫荊勳章有5人，分別立法會議員林健鋒、港協暨奧委會會長霍震霆、前理工大學校長潘宗光、工聯會榮譽會長林淑儀，以及施子清博士。 政府在嘉許語指，林健鋒長期推動香港工商業的發展，熱心參與公共服務，成就超卓，並在多個最具代表性的工商組織擔任領導角色，又讚揚他極具遠見，就本港經濟可持續發展、把握內地市場和「一帶一路」機遇等多方面為政府出謀獻策，多年來又積極參與諮詢及法定組織在不同範疇的工作，對社會建樹尤深。 至於霍震霆，嘉許語讚揚他過去數十年在體育界一直擔當領導角色，並就不同體育政策議題向政府提出真知灼見，對推動香港的體育發展貢獻殊深，自1998年起擔任港協暨奧委會會長，帶領該會支援香港運動員在多項國際運動會中屢創佳績，又協助爭取北京奧運會的馬術比賽項目在港舉行，有助提升香港作為大型體育盛事之都的地位，他在香港及國際體育界廣受尊崇，建樹殊偉。

易志明獲 金紫荊 區嘉宏、葛珮帆、 袁志偉等獲 銀紫荊 金紫荊星章方面，包括有終審法院非常任法官范理申勳爵、航運交通界議員易志明、傳媒人陳淑薇，前身為香港公開大學的都會大學前校長黃玉山等，還有司徒偉、王天予、胡曉明教授、雷添良、鄧日燊以及張國榮。 銀紫荊星章有28人，現任新界鄉議局主席、立法會議員劉業強、入境處長區嘉宏、民建聯立法會議員葛珮帆、邱智立法官、黃崇厚法官，無綫新聞部助理總經理袁志偉，以及前警務處副處長劉賜蕙等。嘉許語指葛珮帆長期致力推動香港創科發展，建樹甚豐，又指袁志偉對廣播及媒體業貢獻傑出，帶領團隊製作了多套富有教育價值，講述內地及香港的正面故事，深受本港及世界各地觀眾讚賞的優秀資訊節目。

何君堯獲銅紫荊星章 讚揚推動維護國安立場堅定 獲銅紫荊星章就有41人，包括立法會議員何君堯。政府嘉許語指何君堯在推動維護國家安全方面立場堅定，不遺餘力，貢獻良多，除了在法律層面推動維護國家安全，支持政府嚴正執法，並就相關政策問題向政府作出建議外，他亦設立了「國家安全教育中心」，舉辦多項活動。 此外，在本月初荷里活廣場斬人案中，持凳阻止疑兇施襲的酒樓廚師輝哥、何兆輝就榮膺銅英勇勳章。嘉許語指他奮不顧身，高尚情操，當日因聽到途人尖叫聲而到酒樓外查看，勇敢地拿着兩張椅子打向疑兇，阻止他繼續向受害人施襲，就算生命受到威脅，仍以椅子作防護留在現場，防止疑兇在警方到達前逃走，充分展現其英勇和無私精神。 點擊即看授勳名單： 大紫荊勳章：

授勳2023｜金紫荊星章：

授勳2023｜銀紫荊星章：

授勳2023｜銀英勇勳章、紀律部隊及廉政公署卓越獎章

授勳2023｜銅紫荊星章：

授勳2023｜銅英勇勳章、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章：

授勳2023｜榮譽勳章：

授勳2023｜行政長官社區服務獎狀：