授勳2024｜502人上榜 劉兆佳等5人獲大紫荊 藝人劉德華膺銀紫荊星章 (附完整授勳名單)

政府公布2024年授勳及委任太平紳士名單，獲特首授勳和嘉奬人數共有502人，比去年多了99人。而獲大紫荊勳章和金、銀、銅紫荊星章共81人。當中5人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括學者劉兆佳及建制派「班長」廖長江。至於金紫荊星章，由經民聯選委界立法會議員梁美芬等12名人士獲得。被網民稱為「民間特首」的藝人劉德華及民建聯立法會議員陳勇獲銀紫荊星章；工聯會立法會議員郭偉强、自由黨立法會議員邵家輝，以及原名胡繼修的藝人胡楓等獲銅紫荊星章。 在今年502名獲授勳和嘉奬人士中，包括大紫荊勳章5人、金紫荊星章12人、銀紫荊星章24人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章14人、銅紫荊星章40人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章105人、行政長官社區服務獎狀86人，以及行政長官公共服務獎狀170人。

劉兆佳、廖長江、李家傑5人獲大紫荊勳章 獲頒最高榮譽大紫荊勳章有5人，分別立法會議員廖長江、學者劉兆佳、李焯芬教授、恒基兆業地產集團主席李家傑以及商人林樹哲。 政府在嘉許語指，劉兆佳教授長期研究社會學和政治發展，是公認的內地和香港事務及國際政治評論權威。他曾在2002至2012年間擔任中央政策組首席顧問，以及在2013至2023年間擔任全國港澳研究會副會長，一直致力推動公共政策研究，並就如何強化「一國兩制」 的實踐和維持香港長期繁榮穩定提出真知灼見。透過訪問和撰寫文章，劉教授讓市民對中央和特區政府的立場和政策有更正確的理解。劉教授盡心竭力為國家及香港服務，貢獻殊偉。 至於廖長江，嘉許語讚揚他身兼行政會議非官守議員及立法會議員，亦自2022年起擔任立法會議員召集人，長期積極參與公共服務，一直致力協調和團結議員支持政府施政，令議會的運作更為暢順。憑藉其卓越的領導才能和堅定決心，廖議員更促成通過數項重大的法案，包括《維護國家安全條例草案》，對特區完成《基本法》下維護國家安全的重要歷史使命至關重要。廖議員一直竭誠為社會服務，對立法會工作的貢獻尤深。

梁美芬、朱曼鈴及陳維安等獲金紫荊星章 金紫荊星章方面，共有12人獲頒，包括立法會議員梁美芬、袁家寧法官、財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)朱曼鈴，以及前立法會秘書處秘書長陳維安等。 其中政府表揚梁美芬是香港法律界研究內地法制方面的先驅之一，她作為大學教授，一直致力培育本港法律人才，並加深社會各界人士對《憲法》、《基本法》及「一國兩制」的認識。政府嘉許梁美芬竭誠投入立法會工作和公共服務，特別是西九龍地區的發展和九龍城區的公共交通和環境衞生問題，貢獻卓著。

「民間特首」劉德華獲銀紫荊 讚揚享譽盛名熱心公益 獲銀紫荊星章就有24人，包括藝人劉德華、立法會議員陳勇、歐陽桂如法官、朱珮瑩法官、前行政署長盧世雄、前海事處長袁小惠、以及前平機會主席朱敏健等。 政府嘉許語指劉德華從事演藝事業超過40年，在娛樂界享譽盛名，被譽為香港樂壇「四大天王」之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於2024年當選中國電影家協會副主席。多年來熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社羣，貢獻甚豐。 議員郭偉强、邵家輝及藝人 胡楓 獲銅紫荊星章 獲頒銅紫荊星章有40人，包括有工聯會立法會議員郭偉強及自由黨立法會議員邵家輝等。政府嘉許語指郭偉強為資深的工會工作者，多年來熱心服務社區和勞工界，建樹良多，一直致力改善僱員權益和福利，就各項勞工政策向政 府提出寶貴意見。在為勞工爭取權益的同時，他亦推動僱主和僱員進行建設性對話，以期促進勞資和諧。 政府就讚揚邵家輝多年來擔任多項公職，積極推動商貿發展。作為立法會批 發及零售界功能界別的議員，他不但積極反映業界的意見及所面對的挑戰，並就經濟政策建言獻策。邵議員亦熱心地區事務，曾擔任東區區議員，貢獻良多。 此外，原名胡繼修的藝人胡楓亦獲銅紫荊星章。政府嘉許語指，胡繼修先生是本港最受歡迎的演員之一，過去70年曾參演數以百計的電影及電視劇，演繹不少深入民心的角色，不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴。此外，他致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多。 政府發言人說，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。此外，共59人獲行政長官委任為太平紳士，當中42人根據《太平紳士條例》獲委任非官守太平紳士，17人根據該條例獲委任官守太平紳士。

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授勳2024｜金紫荊星章：

授勳2024｜銀紫荊星章：

授勳2024｜銅紫荊星章：

授勳2024｜紀律部隊及廉政公署卓越獎章：

授勳2024｜紀律部隊及廉政公署榮譽獎章：

授勳2024｜榮譽勳章 ：

授勳2024｜行政長官社區服務獎狀：