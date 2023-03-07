掟平底鍋責罵11歲子 大叫開門不果點火燒門外揮春 母認罪4月判刑

11歲男童疑因不做功課和不專心上網課，遭其母親將平底鍋等物扔向他。其後男童趁母親外出買酒，鎖上家門，其母在屋外大叫男童開門不果，遂用打火機燃點門外揮春，遭鄰居察覺及報警。涉案母親今日（7日）在荃灣法院、區域法院暫委法官溫紹明席前，承認虐兒及縱火共兩罪，續准保釋至4月19日判刑，以待索取感化及精神報告。

被告以N.L.T作代號。

案情指，被告與丈夫離婚，她和11歲兒子X在九龍城某單位居住。2022年2月14日下午，當X正在家中上網課時，被告在飲紅酒，X不想被告飲酒，故嘗試搶去酒瓶，但被告指X不專心上課。直到X下課，被告仍在責罵X，X感到不開心，便趁被告講電話時離家。