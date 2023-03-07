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2023-03-07 16:42:52

掟平底鍋責罵11歲子 大叫開門不果點火燒門外揮春 母認罪4月判刑

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大叫11歲子開門不果點火燒門外揮春 母認虐兒及縱火4月判刑

大叫11歲子開門不果點火燒門外揮春 母認虐兒及縱火4月判刑。（Google地圖截圖）

11歲男童疑因不做功課和不專心上網課，遭其母親將平底鍋等物扔向他。其後男童趁母親外出買酒，鎖上家門，其母在屋外大叫男童開門不果，遂用打火機燃點門外揮春，遭鄰居察覺及報警。涉案母親今日（7日）在荃灣法院、區域法院暫委法官溫紹明席前，承認虐兒及縱火共兩罪，續准保釋至419日判刑，以待索取感化及精神報告。

被告以N.L.T作代號。

案情指，被告與丈夫離婚，她和11歲兒子X在九龍城某單位居住。2022214日下午，當X正在家中上網課時，被告在飲紅酒，X不想被告飲酒，故嘗試搶去酒瓶，但被告指X不專心上課。直到X下課，被告仍在責罵XX感到不開心，便趁被告講電話時離家。

X外出遭母掟平底鍋指責

X在傍晚7時才回家，被告煮好了晚飯，但指責X外出、不做功課，把碗碟、平底鍋、椅子及一些家品丟到地上，X跑回房間，其小腿遭平底鍋擊中數次。X躲在房間內，搬衣櫃擋在門後。

被告燒門外揮春 濃煙蔓延入屋內

其後被告外出買酒，X便鎖上大門和搬雪櫃到門後、擋住入口。被告回家時發現開不到門，大叫X開門亦不果，用打火機燃點門外揮春，揮春掉落地上，濃煙蔓延入屋內。X感到呼吸困難和嘔吐，嘗試淋水滅火。有鄰居察覺情況及報警，

臨床心理學家指X有壓力上升反應

警方到場發現地面有1.5米乘以1米的範圍燻黑，而揮春灰燼散落地上。警員拘捕被告，她在警誡下承認放火燒門，稱想嚇X及令他開門，又指無打算傷害XX事後被送往廣華醫院，其小腿有5處瘀傷；臨床心理學家指X有壓力上升反應，對回家與被告同住感到矛盾。

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