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2023-11-24 04:30:53
日報

採措施緩抗菌素耐藥性 公院人工智能分析抗生素處方

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抗生素 賴偉文

賴偉文稱，用人工智能分析病人抗生素處方，較目前過程簡單。(羅庸軒攝)

抗菌素耐藥性被世衛列為十大全球公共衛生威脅之一，免疫力較差的病人或會引致嚴重併發症甚至死亡。醫管局表示，經過去年疫情後整體情況有改善，細菌耐藥比率大致回復至疫前水平，現時較關注耳念珠菌等3種細菌。明年首季兩間公立醫院將推出人工智慧分析平台，以臨床數據分析抗生素處方，並定時提醒醫生檢視有否需要調整。

不少病人都會服用抗生素作治療，惟濫用或不當使用或將體內「好菌」陸續殺滅，繼而產生對多種抗生素具抗藥性的耐藥性病原體。醫管局數據顯示，多種多重耐藥性細菌耐藥的比率，今年首三季已按年回落、重回疫情前水平。

加強防控耳念珠菌

被世衛列入威脅健康真菌清單的耳念珠菌，為醫管局目前較關注的細菌之一，自2019年本港出現首宗個案後，數字持續上升，一成患者更會出現尿道炎等入侵性感染，死亡率可達五成至八成三。醫管局早前加強防控，包括為半年內曾入住有爆發醫院等高風險病人，進行入院篩查，又為九龍醫院住院病人篩查三星期、衛生防護中心為院舍檢測冷氣出入風口等。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，耳念珠菌感染人數較少，主要是年紀大長者、糖尿病或心血管病等長期慢性病患者等，採取防控措施旨在及早發現隱性個案。他又說，市民純粹帶有耐藥性細菌不會有病徵，直至感染才會發現，舉例說耐萬古霉素腸球菌因在接近尿道的腸道生長，容易引起尿道炎，在免疫力差的病人更可經腸道黏膜入血，引起敗血症等。

明年首季醫管局會推行抗生素導向計劃，以人工智能按臨床數據分析對病人的抗生素處方，定時評估和提醒醫生是否仍要強力抗生素。賴偉文稱，這較現時要由人手到病房視察病人、種菌了解病況，再給予轉用抗生素意見的過程簡單。

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抗生素第五波疫情較常用

賴偉文又承認，去年第五波疫情期間因可用隔離病房減少，加上醫護人員每日要照顧大量病人、病人易受新冠和病菌夾擊，使當時較常向病人處方抗生素，「有利多重耐藥性細菌有大誘因生長得好」，他強調不是覺得當時醫護用錯。

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