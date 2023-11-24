採措施緩抗菌素耐藥性 公院人工智能分析抗生素處方

抗菌素耐藥性被世衛列為十大全球公共衛生威脅之一，免疫力較差的病人或會引致嚴重併發症甚至死亡。醫管局表示，經過去年疫情後整體情況有改善，細菌耐藥比率大致回復至疫前水平，現時較關注耳念珠菌等3種細菌。明年首季兩間公立醫院將推出人工智慧分析平台，以臨床數據分析抗生素處方，並定時提醒醫生檢視有否需要調整。

不少病人都會服用抗生素作治療，惟濫用或不當使用或將體內「好菌」陸續殺滅，繼而產生對多種抗生素具抗藥性的耐藥性病原體。醫管局數據顯示，多種多重耐藥性細菌耐藥的比率，今年首三季已按年回落、重回疫情前水平。

加強防控耳念珠菌

被世衛列入威脅健康真菌清單的耳念珠菌，為醫管局目前較關注的細菌之一，自2019年本港出現首宗個案後，數字持續上升，一成患者更會出現尿道炎等入侵性感染，死亡率可達五成至八成三。醫管局早前加強防控，包括為半年內曾入住有爆發醫院等高風險病人，進行入院篩查，又為九龍醫院住院病人篩查三星期、衛生防護中心為院舍檢測冷氣出入風口等。