採用綠色殯葬十年增1.7倍 食環署設獨立悼念房 推紙撒灰器

去年採用綠色殯葬的宗數達9,381宗，佔該年死亡總人數16.5%，宗數亦較2013年3,400宗升逾1.7倍。為提升綠色殯葬服務和用戶體驗，食環署將提供新紀念設施和服務，包括綠色殯葬新地標「渡船」、供家屬進行簡單悼念儀式的獨立房間等。

屯門曾咀紀念花園上月增設綠色殯葬新地標「渡船」，讓曾用綠色殯葬服務的家屬追思先人。創作「渡船」的木刻藝術家凌展騰解釋，船是海上撒灰的工具，也是不少宗教文化通去往生彼岸的象徵，故選擇以船為喻。船身掛有富香港特色的「思念信箱」，並標注不同的撒灰地點，讓家屬向逝者寄託思念與祝福。凌展騰盼「渡船」除紀念使用服務的逝者，也給予家屬一個離別後的過渡空間，助舒發情緒、過渡心境。