採用綠色殯葬十年增1.7倍 食環署設獨立悼念房 推紙撒灰器

去年採用綠色殯葬的宗數達9,381宗，佔該年死亡總人數16.5%，宗數亦較2013年3,400宗升逾1.7倍。為提升綠色殯葬服務和用戶體驗，食環署將提供新紀念設施和服務，包括綠色殯葬新地標「渡船」、供家屬進行簡單悼念儀式的獨立房間等。
屯門曾咀紀念花園上月增設綠色殯葬新地標「渡船」，讓曾用綠色殯葬服務的家屬追思先人。創作「渡船」的木刻藝術家凌展騰解釋，船是海上撒灰的工具，也是不少宗教文化通去往生彼岸的象徵，故選擇以船為喻。船身掛有富香港特色的「思念信箱」，並標注不同的撒灰地點，讓家屬向逝者寄託思念與祝福。凌展騰盼「渡船」除紀念使用服務的逝者，也給予家屬一個離別後的過渡空間，助舒發情緒、過渡心境。
過往撒灰紀念花園是用可重用金屬容器，食環署高級衛生督察(行政及發展)特別職務李啟倫透露，食環署本月底起將免費提供一次過紙撒灰器，供家屬撒放骨灰時選用；家屬更可在容器上，寫下對逝者的思念，之後用澆水壺，見證先人骨灰即時滲入土壤，化作春泥，與花草相伴。
屯門曾咀紀念花園於本月底率先試行提供獨立房間，讓家屬在花園撒灰前，可作10至15分鐘的簡單悼念儀式，送別至親。李啟倫稱，署方正計劃向選用海上撒灰服務者，提供一張載有逝者姓名、撒灰日期及地點的紀念卡和思念框架，以作留念。
食環署亦將陸續優化網上系統，除優化相關網頁設計外，即日起，申請海上撒灰渡輪服務的市民可在最少4日前，透過網上更改撒灰日期，毋須親身到辦公室申請。未來將分階段推出一站式網上殯葬服務平台，讓市民辦理火化、綠色殯葬、骨灰龕等申請。