採訪回歸記者昨起閉環管理 范太︰僅要求換人無損新聞自由

香港回歸25周年，官方有連串活動，除出席官員和嘉賓須閉環管理外，獲邀採訪的傳媒代表，昨日起亦要到入住酒店「閉環」，不過多家機構派出的記者被當局以保安理由要求撤換。有傳媒組織深表遺憾，有全國人大前常委認為，無影響新聞等自由。

採訪慶回歸官方活動及新一屆政府就職禮的記者，昨午陸續到九龍灣一間酒店開始「閉環」(圖)；入住時，職員會檢查記者由周日(26日)起至昨日的核酸檢測結果。每房只限一人入住，酒店職員會將飯盒放在房門外。

根據當局派發場地使用規則，指任何進場人士不得穿戴或攜帶有政治、種族或冒犯意味的信息等的衣物或配飾、以及任何瓶裝飲品、盛載液體的物品等。據相關行程今日下午及明早均有採訪活動，記者須提前數小時做核酸檢測，到樓下檢測需佩戴N95口罩，數小時後結果呈陰性，再接受安檢及乘專車到活動場地。

對於部分獲邀記者，前日遭政府以「保安理由」要求撤換人選。記協發聲明稱，每天進核酸檢測，指部分傳媒機構將無法符合防疫要求，未能派員到場採訪。新聞行政人員協會批評當局的做法，令傳媒機構的安排極之不便，妨礙新聞採訪。全國人大前常委范徐麗泰表示，如果當局只是要求另派其他記者，而並非不容許記者採訪，看不到會影響新聞自由。她又批評仍有一些西方傳媒及不友善勢力想抹黑香港。