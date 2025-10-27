採購懷疑冒牌樽裝 認事件有疏漏 許正宇︰有危有機

政府採購冒牌樽裝水事件，專責小組完成調查，並於上周提出6項先行措施。財經事務及庫務局長許正宇表示，今次事件有疏漏，但認為有危有機，對政府人員日後採購有更好的指引。他又指政府將就事件展開紀律調查，強調即使有關人士不在位或已退休，政府有機制及方法處理。

許正宇昨出席一電視台節目上指，今次事件有疏漏，或因跟過程趕急，人員怕斷了供水有關；另方面事件性質屬騙案，涉事文件有真有假，人員的洞察力和警覺性很重要，政府在有關方面加強處理。