探知館新設「恐龍會客室」 展示專家清修港產恐龍化石

尖沙咀香港文物探知館新設「恐龍會客室」工作室，會在明日(20日)起開放予公眾參觀；市民可會看到在港發現的恐龍及植物化石樣本外，中國科學院古脊椎所專家及人員亦會在展區內清修赤洲發現的恐龍化石，市民可近距離觀察專家工作。

新設的恐龍會客室位於香港文物探知館庭園，工作室分「展示區」和「清修區」。清修區是古脊椎所專家及工作人員清修恐龍化石的空間，公眾可從展示區隔著玻璃、觀看其清修工作；即使專家剛剛好休息亦不用擔心，因展示區同樣有螢幕翻播清修過程。另外，同區域亦會展出在赤洲出土的恐龍化石、侏羅紀「菊石化石」、泥盆紀的「介形蟲化石」等香港發現的動植物化石樣本。