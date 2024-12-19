探知館新設「恐龍會客室」 展示專家清修港產恐龍化石

尖沙咀香港文物探知館新設「恐龍會客室」工作室，會在明日(20日)起開放予公眾參觀；市民可會看到在港發現的恐龍及植物化石樣本外，中國科學院古脊椎所專家及人員亦會在展區內清修赤洲發現的恐龍化石，市民可近距離觀察專家工作。
新設的恐龍會客室位於香港文物探知館庭園，工作室分「展示區」和「清修區」。清修區是古脊椎所專家及工作人員清修恐龍化石的空間，公眾可從展示區隔著玻璃、觀看其清修工作；即使專家剛剛好休息亦不用擔心，因展示區同樣有螢幕翻播清修過程。另外，同區域亦會展出在赤洲出土的恐龍化石、侏羅紀「菊石化石」、泥盆紀的「介形蟲化石」等香港發現的動植物化石樣本。
會客室啟用後會長期免費開放，營運時間會與探知館一致，即星期一至三、五開放時間為早十晚六，星期六、日及公眾假期則會延後一小時閉館，而星期四(公眾假期除外)休館。館方會因應參觀人流，採取適當的人流控制措施，如排隊和派籌；若需採取人流控制措施，會客室」的每節參觀人數上限 為35人，參觀時間為10分鐘。
蔣志豪：清修工作需時
文物保育專員蔣志豪表示，「恐龍會客室」公眾導賞服務、學校及團體導賞預約將於稍後在網上公佈。他又指，古蹟辦與漁護署會舉辦公眾講座和古生物工作坊，以提高公眾對古生物的認識和興趣。
至於恐龍化石品種，他回應指，清修工作需9個月，故暫未能確認30塊在赤洲出土的恐龍化石是否屬於同一隻恐龍和其品種。另外，蔣志豪又提到，日後30塊化石完成清修後，探知館或會劃分新區域展出化石，但亦有可能送到其他展館。