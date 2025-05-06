探索超級水果：美國酸櫻桃亮相 HOFEX 2025香港展！

全球食品與飲料行業的焦點即將聚焦於HOFEX 2025！美國酸櫻桃（U.S. Tart Cherry），這顆崛起中的超級水果明星，將於2025年5月14日至5月16日在香港會議展覽中心 隆重登場。這是一個千載難逢的機會，讓您親身體驗美國酸櫻桃的獨特風味及卓越營養價值，並了解它如何引領食品創新的未來！ 為什麼選擇美國酸櫻桃？ 美國酸櫻桃不僅僅是一種水果，它是結合了風味與營養的完美結晶。這種水果主要種植於美國的密歇根州，當地的氣候與肥沃的土壤為酸櫻桃的生長提供了得天獨厚的條件。加上先進的農業技術與嚴格的品質控制，確保每一顆酸櫻桃都擁有極佳的品質與穩定供應。

美國酸櫻桃

健康的營養之選 美國酸櫻桃不僅味道誘人，還富含多種健康營養成分，被譽為真正的超級水果。研究顯示，它擁有以下健康益處： 支持關節與痛風健康： 酸櫻桃中的天然化合物有助於降低尿酸，緩解痛風與關節炎引起的不適。研究指出，每日補充酸櫻桃萃取物可減輕約20%的關節炎疼痛。

酸櫻桃中的天然化合物有助於降低尿酸，緩解痛風與關節炎引起的不適。研究指出，每日補充酸櫻桃萃取物可減輕約20%的關節炎疼痛。 促進心血管健康： 酸櫻桃富含抗氧化物與植物化學物質，有助於降低膽固醇與發炎反應，進而減少動脈硬化與代謝症候群風險，維護心臟健康。

酸櫻桃富含抗氧化物與植物化學物質，有助於降低膽固醇與發炎反應，進而減少動脈硬化與代謝症候群風險，維護心臟健康。 改善睡眠質量： 天然含有褪黑激素，有助於睡眠調節。

天然含有褪黑激素，有助於睡眠調節。 緩解運動後的肌肉酸痛：深受運動愛好者的喜愛，有助於加速恢復與減輕不適感。 無論您是追求健康生活的消費者、食品製造商，還是烹飪創新者，美國酸櫻桃都是您的理想選擇！

創新與風味的完美結合 在HOFEX 2025展會上，現場將提供以美國酸櫻桃為原料的創新食品和飲品–尤其是特製的酸櫻桃烘焙糕點和飲品，讓您近距離品味這款超級水果的濃郁滋味，感受它無限的可能性！