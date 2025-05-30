接替退休韋志成 蔡宏興獲委任市建局行政總監

市區重建局行政總監韋志成即將退休，政府委任資深建築師蔡宏興行政總監一職，任期3年，將於6月15日起生效。市建局主席周松崗表示，相信蔡宏興帶領下，市建局團隊能繼續以創新思維，致力維持市建局財政可持續的情況下，推動市區更新工作，締造優質的城市環境。 蔡宏興是資深建築師，於2018年起出任華懋集團行政總裁，至去年8月退休。他亦是南豐發展有限公司董事總經理及Foster + Partners董事，亦曾擔任香港建築師學會會長及香港城市設計學會會長。

發展局長甯漢豪指，蔡宏興長時間在建築界及房地產發展方面工作，對本地土地及房屋規劃、房地產市場、歷史建築保育、綠色建築及創新建造技術等有深切了解，對於締造優質及具活力的城市環境有所抱負。她深信蔡宏興能領導市建局的管理團隊發揮所長，在維持市建局財政可持續的情況下，推動市區更新工作，有效應對樓宇老化的挑戰。市建局主席周松崗稱，市建局是一間肩負城市更新、以改善舊區居民生活及地區已建設環境為目標的機構；蔡宏興是一位具使命感的企業行政領袖，期待與他合作，並相信在他的帶領下，市建局團隊能繼續以創新思維，推動市區更新工作。

另外，甯漢豪和周松崗感謝即將任滿退休的韋志成多年來對市建局的寶貴貢獻。70歲的韋志成於2016年6月加入市建局出任行政總監，而此前他為公務員，曾擔任路政署長及發展局常任秘書長(工務)。 市建局行政總監是市建局最高級的行政主管人員，負責領導項目團隊執行董事會的決定和指示。行政總監亦同是董事會副主席。政府去年聘任顧問公司，就市建局行政總監一職作公開招聘，並由財政司長陳茂波擔任主席的遴選委員會進行甄選，及向行政長官作出委任建議。