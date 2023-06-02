接納大三學生投考公務員 楊何蓓茵：盡早網羅人才

本港不少行業都鬧人才荒，連政府也要向在學青年提前招手。公務員事務局局長楊何蓓茵宣布，政府部門及職系的投考資格於昨起擴展至新學年升讀或正在就讀大學三年級的學生。成功申請者可獲有條件取錄，畢業後即可加入政府。有人力資源顧問預計，今次改動可提升應徵政府職位的吸引力，但預期應徵人數不會大幅增加；而不少畢業生都會「幾份工喺手」，「有條件」獲聘者亦不會全數到任。 政府昨與資助大學代表會面，討論如何在校園鼓勵更多大學生加入公務員隊伍。公務員事務局長楊何蓓茵在會後宣布，就要求學士學位或更高學歷的公務員職位，投考資格由應屆畢業生或已取得相關學歷的人士，今年起擴展至新學年升讀或正在就讀大學三年級的學生，或投考資格至畢業前一年的學生。 暫定今年10月在港舉行的聯合招聘考試將歡迎2024、2025年畢業的大學生申請，適用職位包括政務主任、二級行政主任及二級運輸主任等。其他部門或職系，包括文職、專業及紀律部隊職系亦可按人手需要、運作情況及工作性質，考慮是否擴闊招聘範圍。

楊何蓓茵