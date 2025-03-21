接訂造婚戒無交貨 海關接57宗投訴 拘男董事

不少人會在婚禮上交換戒指以示對彼此的承諾，更為此訂造獨一無二的婚戒。一間婚戒設計公司近期多次以各種理由延遲交付客人訂購的婚戒，於3月初更失聯，門市亦人去樓空。海關近月最少接到57宗相關舉報，金額達52萬元，單一最大損失為2萬元；日前採取行動拘捕一名41歲男董事，涉違反商品說明條例。據知，涉案公司是成立10年的MARY 5IVE婚戒設計中心。消委會亦接到54宗有關該商戶懷疑結業的投訴。 涉案的婚戒設計公司位於尖沙咀的門市昨已被清空，紅磡的辦公室則無開門。

海關於2月起陸續收到舉報，截至昨早8時共接獲57宗舉報個案，全部涉訂購婚戒，涉款52萬元。海關商品說明調查科署理高級貿易管制主任伍慧明昨交代案情，涉案公司自稱婚戒設計公司，多次參與展覽，吸引不少準新人客戶；該公司與顧客溝通時，會以訂造需時，設3個月交貨期。近期多次以各種理由如錯貨或需要修改設計等，不斷延遲交付日期；至3月初，有顧客與該公司失聯，到門市發現已人去樓空，既無法取得已訂購的戒指，亦無法退款。初步調查發現，有市民去年6月訂貨至今仍未收到貨物。

他稱，這種情況令婚期將至的新人大失預算，或要急尋替補戒指，甚至有人到結婚當日仍未有婚戒行禮，成為新人不能忘記的遺憾。海關周三拘捕該公司的一名41歲男董事，暫准保釋候查，不排除再有行動。



消委會接54投訴 消委會回應指，截至3月19日共接獲54宗有關該商戶懷疑結業的投訴，涉及金額共565,469元；透露該會曾多次嘗試聯絡該商戶不果，提醒若消費者是以信用卡預繳費用，應盡快聯絡信用卡公司，並提供相關文件，要求代為向商戶銀行討回預繳款項，但最終能否取回款項視乎多種因素，包括簽帳日期及是否以信用卡分期付款等。消費者如有需要，可向消委會求助，亦可自行徵詢法律意見，再作追討。

澳門消委會接16投訴 據指涉案公司在澳門亦有開設門市，有民眾在展銷會訂購婚戒後，涉事公司未有如期交貨，已向當地執法部門及消委會求助；澳門消委會回覆當地傳媒查詢時表示，截至前日(19)共接獲16宗投訴個案，將繼續跟進事件，如涉及刑事成分會轉介權限部門跟進。 該會又指，2月起先後收到兩宗投訴，已即時派員處理，涉事商號是香港公司在澳開設的門市，澳門門市未有正常營業，消委會已從不同途徑嘗試聯絡商號負責人處理事件，並即時聯絡香港消委會了解情況。