接送長者不影響意向無問題 區選近1200宗選舉投訴

新一屆區議會選舉周日投票，選管會表示籌備工作已進入最後直路，又稱選民可帶同寫有心儀候選人號碼的紙張進入票站，但不能向他人展示兼需要自行帶離，另截至上月底共接獲近1,200宗選舉投訴。就長者中心可獲兩萬元資助安排交通接載長者投票，政府指這是協助選民履行公民責任，不會影響選民真正的投票選擇。

選管會主席陸啟康表示，區選相關籌備工作已進入最後直路階段、所有投票通知卡已寄出，選管會和選舉事務處團隊正努力作最後衝刺，確保當日投票和點票過程順利進行。他又稱，過往選舉有選民會攜同寫有心儀候選人號碼的紙張，進入票站方便投票時參考，做法基本上沒有問題，但提醒紙張不得向他人展示或分享，亦須在完成投票後帶離。