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2023-12-06 04:30:28
日報

接送長者不影響意向無問題 區選近1200宗選舉投訴

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選管會 陸啟康

陸啟康在模擬票站體驗一次投票流程。(中新社)

新一屆區議會選舉周日投票，選管會表示籌備工作已進入最後直路，又稱選民可帶同寫有心儀候選人號碼的紙張進入票站，但不能向他人展示兼需要自行帶離，另截至上月底共接獲近1,200宗選舉投訴。就長者中心可獲兩萬元資助安排交通接載長者投票，政府指這是協助選民履行公民責任，不會影響選民真正的投票選擇。

選管會主席陸啟康表示，區選相關籌備工作已進入最後直路階段、所有投票通知卡已寄出，選管會和選舉事務處團隊正努力作最後衝刺，確保當日投票和點票過程順利進行。他又稱，過往選舉有選民會攜同寫有心儀候選人號碼的紙張，進入票站方便投票時參考，做法基本上沒有問題，但提醒紙張不得向他人展示或分享，亦須在完成投票後帶離。

為讓地方選區選民熟習投票程序，選舉事務處增設4個模擬投票站，陸啟康昨到北角社區會堂的模擬票站視察後，提醒地方選區選民只需要在選票投選一個候選人，不要因「雙議席單票制」而蓋上多於一個剔號。

725宗投訴涉選舉廣告

選管會截至上月27日，共接獲1,198宗選舉投訴，包括725宗與選舉廣告有關、140宗涉及在私人或政府樓宇進行競選活動的投訴、268宗與滋擾有關。
投票當日安排車輛接載長者選民往投票的合資格長者中心，每間可獲社會福利署兩萬元津貼。陸啟康指，中心若只提供交通服務而沒有誘使任何人投票予特定候選人，做法並不違法，又稱歡迎任何方便選民投票的措施。特首李家超昨出席行會前亦回應指，政府協助有特殊需要人士投票屬一貫做法，安排只是協助他們履行公民責任而不影響其真正投票選擇。

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鄰近邊境投票站有1.1萬人登記

今屆區選首次設立鄰近邊境投票站，陸啟康稱截至前日共接獲1.1萬人登記，對於登記人數僅及3.8萬個名額約三成，他認為登記人數理想、不覺得數字太低。另外，政府近期鋪天蓋地宣傳區選投票，李家超昨被問到是否反映政府擔心投票率低、低投票率會否影響選舉合法性時，回應稱愈多人投票愈好，由投票、點票以致當選人的表現，都能反映選舉的質素，又強調今次是一場重要的選舉。

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