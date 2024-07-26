接500建築工人欠薪求助　分判商甚至需要賣樓或加按向工人支薪

伍新華今早在電台節目指，地盤欠薪情況愈來愈嚴重，一直存在價低者得、先收款，後付款、「大細糧」等的問題，短期內無法解決。他假設一間公司用低成本價接標，會拖欠分包商款項，「即如果有10個樽，但每接一單工程就少1個蓋，懷疑啲公司有冇5個蓋，佢哋根本唔夠錢冚」。他指部分分判商被大判「拖糧」4至6個月，有些更超過7個月。

分判商指無能力與大判打官司

政府早前向立法會提交《建造業付款保障條例草案》，訂明如付款方無在限期前付款，申索方有權行使停工權利。伍新華認為草案可以讓分判商有權選擇放棄工程，而不會被大判反指因為未完工而不付款。分判商明哥在同一節目說，合約一般訂明大判每月付款，但有些大判拖2、3個月都不付款。他說作為分判商，無能力與大判打官司。

建造業總工會理事長周思傑同意地盤拖糧問題，出於分判商收不到錢、「一層拖一層」，導致資金鏈斷裂。工會期望立法會盡快通過《建造業付款保障條例草案》，有助改善地盤資金鏈的問題。不過，他認為未必能杜絕拖糧情況，因為草案訂明適用於總承包合約價值不少於500萬元的建造工程合約，但有些較小型的分判商，負責的工程金額在500萬元以下，或無法得到保障。