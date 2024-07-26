接500建築工人欠薪求助 總工會：涉3千萬憂陸續有來

近日多個地盤傳出欠薪事件。建造業總工會昨表示，近日逾500名工友求助，涉及超過10個地盤，金額逾3,000萬元；有工友被拖欠3、4個月或更長薪酬。總工會料類似情況陸續有來，要求勞工處成立工作小組盡快處理欠薪問題，並促請立法會盡快通過《建造業付款保障條例》草案，規管分判商在限期內付款，否則遭「拖糧」一方有權停工。

總工會指近期傳出欠薪的個案，包括日出康城12、13期、烏溪沙城大宿舍和淺水灣道125號等10個地盤。總工會理事長周思傑表示，建造業普遍存在「多層分判」、「價低者得」和「大細糧」3大弊端。當中「大細糧」︰分判商與工人簽合約會少報工資金額，一旦有勞資糾紛或工業傷亡，補償以合約較低水平計，影響工人權益。而「多層分判」下，總承建商將工程判給「二判」，有工程被判上判，有分判商在完工階段倒閉或拖欠工程費，逃避支付薪金給前線工人。