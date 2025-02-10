控煙十招料4月交立法會 非薄荷味加味煙擬先禁

政府去年公布擬推出短期的「控煙十招」，惹來社會部分人士和煙草商反對。醫務衛生局長盧寵茂指，煙商有很多反對聲音便等於措施打擊到他們的「痛點」，又指今年4月會把十招提交立法會審議，但部分會分期執行，預計明年會先禁止非薄荷味的加味煙，以及在公眾地方管有和使用電子煙彈。
醫務衛生局去年宣布的多項控煙措施，原預計去年提交修例草案至立法會。盧寵茂在一個電視節目表示，最新目標今年4月把「控煙十招」提交立法會審議，並將部分措施分期執行，包括明年先做好打擊私煙的兩項措施，即增加私煙罰則和在完稅煙增加標籤識別等，之後就會先禁止非薄荷味類加味煙，而最後一步禁止薄荷味加味煙則不會訂明何時生效，各項擬議的禁制安排同樣適用於加味水煙。
盧寵茂承認，現時有四成煙民吸食加味煙，當中過半都是薄荷煙，認為如要避免吸煙率反彈，要針對加味煙，又稱水煙靠煤炭燃燒煙草，吸食等同「吸碳」，形容其禍害比捲煙深，政府擬首先禁止水果味道水煙。
相信禁電子煙無人利益受損
本港2022年4月起立法禁止進口和售賣電子煙，盧寵茂稱現時仍吸食的人，只可能本身有很多存貨或循非法途徑買賣，認為是時候一併管制使用，而目前都有人把電子煙的煙彈，變成吸食太空油的吸毒工具，相信禁止吸食電子煙不會有人利益受損。
盧寵茂提出可以設立過渡期，明年先開始禁止在公眾地方管有和使用電子煙彈，令市民適應後再擴展到其他地方，又稱立法禁止煙彈後，吸食電子煙的煙機都已沒有作用。
政府希望今年把吸煙率降低至7.8%，盧寵茂表示會繼續以此為目標、不會「歎慢板」，惟承認控煙要面對接受程度及執法問題。