控煙十招料4月交立法會 非薄荷味加味煙擬先禁

政府去年公布擬推出短期的「控煙十招」，惹來社會部分人士和煙草商反對。醫務衛生局長盧寵茂指，煙商有很多反對聲音便等於措施打擊到他們的「痛點」，又指今年4月會把十招提交立法會審議，但部分會分期執行，預計明年會先禁止非薄荷味的加味煙，以及在公眾地方管有和使用電子煙彈。

醫務衛生局去年宣布的多項控煙措施，原預計去年提交修例草案至立法會。盧寵茂在一個電視節目表示，最新目標今年4月把「控煙十招」提交立法會審議，並將部分措施分期執行，包括明年先做好打擊私煙的兩項措施，即增加私煙罰則和在完稅煙增加標籤識別等，之後就會先禁止非薄荷味類加味煙，而最後一步禁止薄荷味加味煙則不會訂明何時生效，各項擬議的禁制安排同樣適用於加味水煙。