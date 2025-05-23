控煙十招 籲人性化執法

上月底立法會宣布將成立法案委員會進一步審議《2025年控煙法例(修訂)條例草案》(「控煙十招」)細節，病人醫護權益協進會召集人、眼科專科醫生龐朝輝支持修例，並建議法例落實執行時可更人性化，尤其是面對旅客方面，可減少對旅遊業的影響。 減少年輕煙民比率 香煙已經有不少研究指出危害身體健康，可以引致心臟病、癌症等；而另類吸煙產品或有更多不同化學物質，甚至依托咪酯(太空油)也利用電子煙機去吸食，因此龐朝輝認為有監管的需要，「這裡有兩個吸煙群組，首先是煙齡較長的傳統煙民，另一個群組是另類煙，較多年輕人和婦女吸食。現時控煙十招較多針對另類煙，希望能先減少年輕人和婦女的吸煙比率。相信未來亦會逐步收緊傳統煙的管制。事實上，現時9.1%的吸煙率在全球數據已屬偏低水平。」



檢控前先警告 雖然龐朝輝支持修例，但仍擔心執法時有難度，首先是「道高一尺魔高一丈」，加味煙、管有另類煙產品等難以杜絕，「倘若嚴格執法，或如檢控無牌小販般會產生很多問題。再者，煙民可能想戒煙但不成功，已被標籤為不健康人士，又在民事或刑事罰則下被檢控罰錢，就不太理想。這部分可能要考慮如何處理，例如設置寬限期、先行警告等，會較人性化。」另外，他建議與其不斷擴大禁煙範圍，不如設置「吸煙房」或准許吸煙區域，「這並不是鼓吹市民吸煙，而是有空間讓煙民吸煙，他們就不用在酒店房、餐廳包廂躲起來吸，非煙民就不會被二手煙、三手煙所影響。」

了解旅客帶煙意圖 有議員擔心會影響旅客來港意欲，龐朝輝指某些東南亞國家一樣嚴打，並認為只要法例清楚列明就不會有問題，「當然，不同地區法例不同，尤其內地相關法例相對寬鬆，而香港較嚴，但過關又很簡單方便，可能只是忘記取出而帶在身上，就已經誤墮法網。因此執法上有調整空間，例如他的意圖是販賣？還是自用？自用的話應該可以有豁免，建議立法會在這方面可以加以討論。」