控煙｜六成青少年在家接觸二、三手煙　港大醫學院倡2030年全面禁煙

政府目標2025年把吸煙率降至7.8%，港大醫學院認為明年應把煙税上調至世界衞生組織建議的零售價75%，又提到二手煙接觸率未有隨吸煙率下跌，一項調查亦有近六成受訪青少年會在接觸到來自家人或鄰居的二手煙，促請港府長遠應全面立法禁煙。

港大醫學院2015年至2022年進行多輪調查，訪問近18,000人，有78%受訪者支持增加煙草稅，當中包括29%吸煙者，而多輪調查亦發現有吸煙者表示希望透過政府增加煙草稅，減低個人吸煙意慾、幫助他們戒煙。調查又顯示，較多年輕的受訪者表明加煙草稅後，會減煙或戒煙，醫學院相信他們對煙價較敏感。

何世賢：最徹底是全面禁煙

港大醫學院公共衞生學院副教授何世賢指，過往經驗顯示擴大公眾地方禁煙區後，會驅使煙民回寓所吸煙，繼而使家中青少年或鄰居受二手煙影響。調查顯示，有62.6%受訪青少年曾在家中接觸到家人或鄰居的二手煙、三手煙，他承認若政府同時顧慮家庭需要，考慮規管私人地方吸煙，或令煙民無所適從，故最徹底是全面禁煙。

何世賢續說，本港吸煙率低、只餘傳統香煙未受規管，加上政府執行力高、本港經濟並非靠煙草公司支撐等，所以有條件全面禁煙。王文炳補充，海外部分國家會每年自動增加5%煙稅，可使煙民知道和預期吸煙成本只會愈來愈高。