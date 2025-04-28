控煙｜另類煙連接手機App彈出「長時間未使用」通知　議員倡禁管有煙機

政府刊憲修訂控煙條例，提出多項措施，包括明年元旦起，禁止排隊等候公共交通工具時吸煙，以及明年4月底起禁止在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙的煙彈。(資料圖片)

政府刊憲修訂控煙條例，提出多項措施，包括明年元旦起，禁止排隊等候公共交通工具時吸煙，以及明年4月底起禁止在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙的煙彈。

立法會衞生事務委員會主席林哲玄在港台節目《千禧年代》說，普遍支持修訂，認為見到多人排隊候車停止吸煙是自律和禮貌的行為，作為醫生一定支持盡量多地方禁止吸煙，增加戒煙誘因。他又說部分另類煙的煙機連接手機應用程式，會彈出通知顯示「長時間未使用」或推廣新味道，引誘市民吸煙，反映煙機亦有危險性，加上政府在3年前，已禁止進口和銷售另類煙產品，包括器材和配件，現時是適當時候再擴大禁止管有「煙機」。