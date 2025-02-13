控煙｜報販協會稱有老鼠煙踴躍推廣口味香煙　促政府加強打擊

醫務衞生局預告今年4月把「控煙十招」提交立法會審議並計劃分期執行，香港報販協會表示政府去年增加煙草稅後，前線報販生意再一次大跌五成，又指老鼠煙品牌在推廣上更加踴躍推廣口味香煙產品，促請政府盡快執行完稅標籤和加強打擊老鼠煙。
香港報販協會近日聯同北區、大埔、油尖旺等多區區議員，在地區加強打擊私煙宣傳，並向市民收集私煙罪行情報，短短數星期內已收集到近百張「點心紙」，部分宣傳單張更包括以「無成本創業」、「人脈變現」「月入過萬的副業」等口號作招徠，招攬兼職協助散貨，吸引想賺快錢的市民加入。協會主席林長富指，地區情報顯示老鼠煙品牌在推廣上更加踴躍推廣口味香煙產品，包括薄荷煙、水果煙、水果及薄荷混合煙，又認為私煙黨正摩拳擦掌，積極招攬兼職，準備迎接政府提出的新禁煙措施，搶佔加味煙市場。
林長富指，非法私煙價格本來已遠低於完稅煙，導致許多基層煙民轉投黑市，若政府將來立法禁止加味煙，煙民無法循正當渠道購買加味煙，能夠繼續供應的「老鼠煙」變相壟斷市場，而原本負擔得起完稅煙的煙民也有機會因無法購買加味煙，轉投私煙市場。他建議，現階段不適宜為「禁非薄荷口味煙」訂立時間表，又希望政府確切順利執行「完稅標籤」措施、大大遏制老鼠煙等私煙情況後，再考慮開始其他措施。