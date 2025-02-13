控煙｜報販協會稱有老鼠煙踴躍推廣口味香煙　促政府加強打擊

醫務衞生局預告今年4月把「控煙十招」提交立法會審議並計劃分期執行，香港報販協會表示政府去年增加煙草稅後，前線報販生意再一次大跌五成，又指老鼠煙品牌在推廣上更加踴躍推廣口味香煙產品，促請政府盡快執行完稅標籤和加強打擊老鼠煙。

香港報販協會近日聯同北區、大埔、油尖旺等多區區議員，在地區加強打擊私煙宣傳，並向市民收集私煙罪行情報，短短數星期內已收集到近百張「點心紙」，部分宣傳單張更包括以「無成本創業」、「人脈變現」「月入過萬的副業」等口號作招徠，招攬兼職協助散貨，吸引想賺快錢的市民加入。協會主席林長富指，地區情報顯示老鼠煙品牌在推廣上更加踴躍推廣口味香煙產品，包括薄荷煙、水果煙、水果及薄荷混合煙，又認為私煙黨正摩拳擦掌，積極招攬兼職，準備迎接政府提出的新禁煙措施，搶佔加味煙市場。