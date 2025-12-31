控煙｜學校醫院出入口3米巴士站人龍將禁煙　控煙酒辦：排到歪歪斜斜都算

政府「控煙十招」的其中三招明日生效，包括5類指定處所專用出入口3米範圍將劃為禁煙區、排隊進入指定處所或搭公共交通將禁煙，以及違例吸煙罰款倍增至3,000元。衞生署控煙酒辦主任林民聰接受《am730》專訪稱，3米大約為成年人6至7步的距離，會酌情處理站在禁煙區邊緣或路過的煙民，又說法例沒有規定隊伍形態，但社會已對排隊有共識，不難判斷煙民是否身處隊伍。他相信大部分煙民都會遵守新規定，告票數字不會急升。 記者：羅庸軒 俗稱「控煙十招」的控煙法例修例草案9月獲立法會通過，有3項措施明起生效，其中幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所或健康中心5類處所的禁煙範圍，將擴展至專用出入口對開3米範圍。由於指定處所數量較多，林民聰坦言未能在每個禁煙區地上劃界線，亦相信煙民通常會合作而非刻意挑戰，又稱3米約為成年人的6至7步距離，若煙民清晰站在出入口外的3米範圍內，控煙酒督察有足夠證據便會直接發出告票，但會酌情處理位處禁煙區邊緣或路經的煙民，以勸喻或警告方式要求離遠一點吸煙。

發告票前會確保夠證據 新法例同時禁止輪候登上公共交通時吸煙，包括一人身處有欄杆、地面劃線等區域和候車亭位置，或最少兩人排隊期間，而進入戲院、社區會堂、體育場、指定診所等18類處所的隊伍，如有最少兩人排隊亦會禁煙。林民聰強調，法例沒有規定隊伍的形態，舉例等巴士人龍不論歪歪斜斜或「一團團人」，只要大家很清晰輪候便可，認為社會對此有共識，「所以去判斷究竟係咪排隊等車，相信唔會係困難嘅事。」被問到吸煙期間如果有人龍延伸抵達，煙民會否隨即墮入法網，他回應稱執法人員發告票前會先觀察，確保有足夠證據，又說煙民如非打算排隊自然會走開。 控煙酒辦在去年和今年首10個月，分別就違例吸煙發出13,552張及8,955張告票，林民聰稱當社會凝聚共識後，煙民會感覺到特定行為不被社會接受，相信大部分煙民都會守規，預計實施新措施不會令告票數字急升，又說法律上有抗辯機制，不同意被票控的煙民可到法庭提出。

難即時派員處理投訴 目前控煙酒辦前線執法人員僅125人，林民聰指人數會按新法例和工作檢討調整，如有需要會按機制增加人手，最重要是提高執法效率，如定額罰款通知書10月已改用電子印刷，自動印名和事發位置，資料亦可自動傳到系統。不過，他直言不論人手增加多少，都不能在每次收投訴後即時派員到場，部門會採取風險為本持續巡查方式，針對較多投訴的地方執法，承認在有效調配資源的情況下，不會頻密巡查相對偏僻的禁煙區。 在執法以外，控煙酒辦在新措施初期會加強宣傳，亦已提醒和支援指定處所負責人協助落實新措施，如提供新法例詳細要求、設計「出入口3米範圍」或「排隊進入時禁煙」貼紙，有需要處所可聯絡控煙酒辦免費索取。林民聰說，一般會建議處所負責人先勸喻門外違規煙民，如不合作可要求警方協助或向控煙酒辦投訴，另已通知食環署移走新禁煙區內設煙灰缸的垃圾桶。同日起，違例吸煙定額罰款會由1,500元倍增至3,000元。