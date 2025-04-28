控煙｜控煙十招6月起分階段實施　業界憂生意雪上加霜

香港持牌酒吧會所聯會今（28日）開記者會籲局方勿為控煙而棄經濟不顧，建議局方視乎經濟環境再作決定，或考慮加強監管。

控煙條例草案將於本周三提交立法會進行首讀及二讀，「控煙十招」將於6月起分階段實施，政府亦考慮禁售加味煙及水煙。酒吧業界憂控煙措施「過辣」會令疲弱的餐廳及零售市場更雪上加霜，加劇北上消費，更會衍生大量無牌派對房間和私竇。

摧毀香港夜經濟行業

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指業界反映大時大節生意反而較平日差，剛過去復活節假期生意較以往假期少約四成，正面對經營困難情況，但政府仍然一意孤行，強推控煙政策，禁令越來越多，只會摧毀香港夜經濟行業。中環酒吧投資者張先生表示，目前香港經營環境差，限制多，反觀內地消費巿場價格相宜，並更是有活力新意多，搶走本地不少消費力，導致投資者轉而投資內地市場，即將登場的控煙政策，只會令投資者卻步，期望政府能待至市場復甦，再考慮推行控煙政策。