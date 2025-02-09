控煙｜最快明年禁非薄荷味加味煙　盧寵茂：吸水煙如「吸碳」擬先禁水果味

政府去年公布計劃推出和可探討的短中長期控煙措施，當中短期的「控煙十招」惹來社會部分人士和煙草商反對。醫務衞生局局長盧寵茂指，煙商有很多反對聲音便等於措施打擊到他們的「痛點」，又指今年4月會把十招提交立法會審議，但部分會分期執行，預計明年會先禁止非薄荷味的加味煙，以及在公眾地方管有和使用電子煙。

醫務衞生局去年6月宣布推出多項更具針對性的控煙措施，原預計去年把修例草案提交立法會，惟部分措施爭議極大，引來社會、煙草商和議會等反彈。盧寵茂在一個電視節目表示，最新目標今年4月把「控煙十招」提交立法會審議，並將部分措施分期執行，包括明年先做好打擊私煙的兩項措施，即增加私煙罰則和在完稅煙增加標籤識別等，之後就會先禁止非薄荷味類加味煙，而最後一步禁止薄荷味加味煙則不會訂明何時生效，各項擬議的禁制安排同樣適用於加味水煙。

盧寵茂承認，現時有四成煙民吸食加味煙，當中過半都是薄荷煙，又提到而20至29歲和女性煙民吸食加味煙比率更超過七成，相反長者吸食加味煙就只有一成。他指，加味煙利用水果味或薄荷味等讓人容易吸食第一口，是煙草商的「糖衣毒藥」，認為如果要避免吸煙率反彈，要針對加味煙，並反駁有人認為政府「做得太盡」，指出全球有差不多40個地區禁止加味煙、台灣去年已禁止27種加味劑等，直言政府並非「做得好盡」而是追落後。另外，盧寵茂指水煙靠煤炭燃燒煙草，吸食便等同在「吸碳」，形容其禍害比捲煙深、數個人一同吸食就如同「毒氣室」，政府計劃將首先會禁止水果味道水煙。

電子煙彈擬明年先禁公眾地方管有

本港2022年4月起立法禁止進口和售賣電子煙，盧寵茂稱現時仍吸食的人，只可能本身有很多存貨或循非法途徑買賣，認為是時候一併管制使用，而目前都有人把電子煙的煙彈，變成吸食太空油的吸毒工具，相信禁止吸食電子煙不會有人利益受損。他提出可以設立過渡期，明年先開始禁止在公眾地方管有和使用電子煙彈，令市民適應後再擴展到其他地方，又稱立法禁止煙彈後，吸食電子煙的煙機都已經沒有作用。

政府希望今年把吸煙率降低至7.8%，盧寵茂表示會繼續以此為目標、不會「歎慢板」，惟承認控煙要面對接受程度及執法問題，又澄清控煙會損害經濟的說法不真確，認為健康才是最大的財富，同時舉例稱今年4月舉行世博的日本大阪都推行全市室外禁煙，新加坡和加拿大等地嚴厲控煙亦無損旅遊業旺盛。他並說，由於相關法例修訂涉及很多執行細節，因此用字要較精準，例如如何區分加味煙與傳統煙。