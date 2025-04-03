控煙｜梁熙促先解決「白牌煙」 邵家輝批「家長式管治」減旅客訪港意欲

政府擬推出「控煙十招」，不同媒體引述消息稱，政府目標月底向立法會提交修例草案，分階段推出控煙措施，其中禁止管有電子煙等另類煙草產品，最快明年第二季先禁止在公共場所私人管有煙彈，意味將不能在公共場所公開吸電子煙，之後視乎成效再擴展至所有地方和涵蓋電子煙機，暫未有時間表。至於較具爭議的禁止加味煙，最快明年會先禁止非薄荷煙，之後再禁薄荷煙。
民建聯立法會議員梁熙關注，如果打擊私煙上沒有做好，吸煙人士只會轉移購買「白牌煙」。自由黨立法會議員邵家輝不同意禁止加味煙，認為「家長式管治」打擊旅客來港意欲。
梁熙今日（3日）接受港台節目訪問，認為需關注是市民會否轉移購買「白牌煙」，市面上仍有購買「白牌煙」渠道，認為是執法問題。對於政府擬禁止加味煙，梁熙重申當前要先解決「白牌煙」，之後才可以落實禁止，否則吸煙人士會轉移至私煙市場，政府稅收會白白流失。
禁絕酒吧食水煙 邵家輝：憂消費者北上深圳
邵家輝支持控煙大方向，例如加大罰則、制定標籤、排隊不能吸煙，但他認為禁止加味煙是「家長式管治」，稱全世界很多地方都無相關禁止。他關注如果旅客禁止帶加味煙來港，將影響來港意欲；市民不能購買亦會令果味煙私煙繼續氾濫。他提到許多酒吧可以吸食水煙，憂慮如禁絕會不少消費者離開香港，晚上北上深圳消費。他重申不同意禁止加味煙，認為「如果沒有影響他人，一個成年人應該要有選擇權」，控煙方向不要太過份，例如「嗰個朋友企喺對面山坡食煙，你睇到佢根本不會影響到你，你都要好大聲去呼喝佢」。