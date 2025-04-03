控煙｜梁熙促先解決「白牌煙」 邵家輝批「家長式管治」減旅客訪港意欲

政府擬推出「控煙十招」，不同媒體引述消息稱，政府目標月底向立法會提交修例草案，分階段推出控煙措施，其中禁止管有電子煙等另類煙草產品，最快明年第二季先禁止在公共場所私人管有煙彈，意味將不能在公共場所公開吸電子煙，之後視乎成效再擴展至所有地方和涵蓋電子煙機，暫未有時間表。至於較具爭議的禁止加味煙，最快明年會先禁止非薄荷煙，之後再禁薄荷煙。

民建聯立法會議員梁熙關注，如果打擊私煙上沒有做好，吸煙人士只會轉移購買「白牌煙」。自由黨立法會議員邵家輝不同意禁止加味煙，認為「家長式管治」打擊旅客來港意欲。