控煙｜煙草稅連加兩年庫房少收35億元　組織稱潛在稅收流向私煙集團

政府早前提出持續檢視煙草稅成效和調整步伐，作為控煙策略之一。有組織指出，政府連續兩年加煙稅後，上個財政年度和今年4月至9月的庫房收入，煙草稅收入分別較預算少22億元和比去年同期減少13億元，形容相關潛在稅收損失是流向了私煙集團，變相資助非法活動。

香港正版正貨大聯盟表示，本港走私香煙情況愈見嚴重，包括海關上周在屯門再次搗破生產冒牌香煙地下工場，是短期內第二宗同類案件，認為這反映私煙問題失控。組織指，私煙集團從非法活動包括明目張膽在工業大廈內經營非法工場、籠絡青少年在公屋或街頭宣傳直銷老鼠煙等行為，警告本港已出現大型非法活動的苗頭，若政府不即時正視問題有機會導致情況變得嚴重。

面對本港出現地下製煙工場問題，香港正版正貨大聯盟主席何啟文斥這不僅損害合法零售業利益，更對本港營商環境造成信心危機，認為問題已非純粹走私活動，而是已擴展到有組織的犯罪行為，又指行動中有非法勞工被捕「就是最好的佐證」。

倡政府盡快推進打擊私煙措施

組織建議，政府應全力及盡快推進早前宣布的打擊私煙措施，包括完成提高未完稅香煙相關罰則、把相關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》等所需的立法程序，並應即時檢討部分已建議的控煙政策，暫緩推出如禁止加味煙、實施全煙害警示包裝、持續提高煙草稅率等會即時刺激私煙市場的措施。