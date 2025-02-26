控煙｜盧寵茂稱年輕吸煙者七成吸加味煙　如不控制將來吸煙率或會反彈

醫務衞生局局長盧寵茂在港台電視節目《盤點政策》表示，香港在控煙方面相當成功，但不可以停止。他說，一些數據令人很擔心，包括煙草商製造的新產品，例如加味煙、電子煙等另類吸煙產品 ，吸引很多年輕人使用，數據顯示20至29歲的吸煙人士當中，七成吸加味煙，如果不去控制，將來的吸煙率會反彈。他說，這絕對是煙草商用一種糖衣毒藥的概念，煙味很難聞和刺喉，卻加了薄荷味、水果味或各種味道，企圖遮蓋了有害成分。

他表示，有統計顯示香港每年由吸煙引致的經濟損失，包括醫療成本和勞動力方面，損失超過82億元。每年有4600人死於吸煙引起的疾病，可以想像代價有多大，全世界都有類似的數據，因此要繼續推進控煙策略。