控煙｜盧寵茂稱年輕吸煙者七成吸加味煙　如不控制將來吸煙率或會反彈

醫務衞生局局長盧寵茂在港台電視節目《盤點政策》表示，香港在控煙方面相當成功，但不可以停止。他說，一些數據令人很擔心，包括煙草商製造的新產品，例如加味煙、電子煙等另類吸煙產品 ，吸引很多年輕人使用，數據顯示20至29歲的吸煙人士當中，七成吸加味煙，如果不去控制，將來的吸煙率會反彈。他說，這絕對是煙草商用一種糖衣毒藥的概念，煙味很難聞和刺喉，卻加了薄荷味、水果味或各種味道，企圖遮蓋了有害成分。
他表示，有統計顯示香港每年由吸煙引致的經濟損失，包括醫療成本和勞動力方面，損失超過82億元。每年有4600人死於吸煙引起的疾病，可以想像代價有多大，全世界都有類似的數據，因此要繼續推進控煙策略。
至於 「1+」藥械審批機制，盧寵茂說本屆政府推出很大的改革，就是藥物和醫療器械的審批，扭轉過往很被動的方法，由第二層審批推進至第一層審批，即不需要經美國或英國審批，而是香港自己有足夠能力，根據臨床研究數據，藥廠要做臨床研究來測試藥物，證明其質量、安全和效力，有專家去評審，然後審批，這樣可加快藥物來港的程序。
現已9種藥物通過「1+」機制審批
他又說，這個過程要穩妥地循序漸進，由2023年11月開始，最初用於緊急和危重病藥物，現在已經有9種藥物通過「1+」機制審批，他舉例，第一種用「1+」機制審批的藥物，是用於治療較難醫治和擴散了的大腸癌，以往有病人接受化療後沒有效果，這種藥便能給予他們希望，透過「1+」機制加快藥物審批，更快可以使用。而更重要的是通過「1+」註冊後，醫管局審視了數據，發現這種藥真的有效，已將藥物列入藥物名冊。他認為對患有不治之症的病人來說是好消息，不僅病人受惠，對推動科研發展、香港的論文發布及香港醫學界的地位均有很大幫助。
原文刊登於 香港電台