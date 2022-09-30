推動公眾教育 公平處理投訴 保障投保人利益

市民購買保險的原因是希望一旦發生一些不可預見的事件時可提供財務保障，避免對個人或家庭造成沉重經濟負擔，因此，投保人擁有基本的保險知識相當重要，從而為自己及家人挑選合適的保險產品。作為保險業監管機構的保險業監管局（簡稱「保監局」），一直致力透過公眾教育，提高大眾對保險的認知，同時亦建立了一個公平、具效率的投訴處理機制，保障投保人的利益。

投保人亦可瀏覽 保監局 網站、Facebook專頁「蓋世保鑑Insurpedia」及保監局YouTube頻道，透過短片、動畫、漫畫、小冊子及網上遊戲等，讓公眾輕鬆學習保險知識。此外，局方不時舉行講座，透過電視電台節目及網上和戶外廣告等，向公眾灌輸保險知識；亦會發布新聞稿、出版《監管通訊》期刊及利用LinkedIn專頁向持份者及公眾發放最新的監管資訊及業界最新發展。

優化 投訴處理程序 確保投訴人獲公平對待

保監局可處理有關保險公司或保險中介人操守的投訴，例如不道德的銷售行為、就保險事宜提供不適當的意見或造成誤導、以及不當處理保費或其他保險款項等等。收到投訴後，保監局會客觀審視每宗個案，有需要時會向各相關方進行查詢。投訴若查明屬實，局方會採取適當及相應行動，包括向保險公司或持牌保險中介人要求採取補救措施、發出合規意見函或關注函、進行正式的法定調查和採取適當紀律處分，及/或採取其他適當的跟進行動。

另外，為進一步優化投訴處理流程並提升處理的效率，保監局與保險投訴局（「投訴局」）簽訂了諒解備忘錄，以加快處理與索償有關的投訴。在投訴人的同意下，保監局可轉介其個案予投訴局進行處理。透過這次合作，相關機構能更具效率並有效地處理投訴，從而維護公平對待保單持有人的原則，並提升保單持有人對保險業的信任。