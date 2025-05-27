推動新型工業化 生產力局︰累計支持及完成61條智能生產線

香港近年致力推動「新型工業化」，生產力促進局轄下設有新型工業化資助計劃和新型工業加速計劃，該局指累計支持61條智能生產線並已完成，另有部分正在開展項目，以食品和生命健康為主。該局總裁畢堅文指，香港新型工業化愈趨多元化發展，正洽談中的新型工業化「Made in Hong Kong」項目更包括新能源、低空經濟、生命健康、新材料等。

內地企業競爭激烈，加上中美貿易戰等因素，令更多內地企業選擇「出海」謀更大發展，生產力局主席陳祖恆指，內地企業在發展國際市場時，總容易遇上「水土不服」，而國際化的香港，其責任和角色就變得重大，「我們應該把握自身獨特優勢，幫助他們(想出海的內地中小企)變得更國際化。」畢堅文指，生產力局去年度在大灣區支持逾100個與企業「出海」相關的項目，該局4月成立的「The Cradle出海服務中心」，至今已收到28間企業出海服務、技術開發及新型工業化相關諮詢，超過20個機構有意成為合作夥伴。他認為香港可幫助內地企業調整，助其面向國際化。