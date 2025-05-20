推動AI人才培育 始於激發學生解難 應科院主辦「全港青年AI Master應用科技創意大獎」 莊偉泉：感激學生創科熱情

特區政府積極推動本港人工智能AI的發展，早於2022年年底公布的《香港創新科技發展藍圖》已提出重點發展相關産業，而要通過政策、數碼基建、算力供應、AI人才培育、應用場景等全方位構建本港AI生態圈，作為提倡「政、產、學、研」協作，提供跨界溝通與技術交流的香港應用科技研究院(下稱：應科院)，其橋樑角色至關重要。為響應政府《智慧城市藍圖》的願景，由應科院主辦、香港資優教育學苑合辦、創新科技署資助的「全港青年AI Master應用科技創意大獎」，以「AI for Better Living」為主題，激發學生活用AI技術融入社區痛點解決方案，在過去周末進行決賽作品展覽暨頒獎禮。應科院署理行政總裁及首席營運官莊偉泉工程師Chris驚嘆入圍項目的水平甚高，認同他們跳出框框的奇思妙想，正是改變世界的動力。「比賽成功啟發學生正視社會問題，以創新點子激發大眾關注，同時感激學生對創科的熱情，部分更體現『助人自助』的高尚精神，值得大家學習。」

應科院積極應對 AI 發展趨勢 綜觀現時本港的AI技術應用，Chris坦言已不局限於企業營運與提高生產力等商業應用，其高速發展已廣泛應用於不同的生活領域，簡單如智能手機的影像後期製作、語音轉錄文字等。「然而AI應用也面臨真偽難辨、數據偏差等問題，需要加強訓練和監管。而未來AI發展趨勢將走向私有化、專屬化，針對政府、機構和企業以保障數據安全和提升應用精準度。」他續指應科院已率先提倡AI的重要性，數年前已於不同行業合作提供應用場景，如應用於金融業信貸評分的聯盟式學習、亦正與海關部門合作開發新技術用於出入境管理，並在不同的創科生態圈加入AI場景元素，促進跨界普及應用。 然而AI技術的快速發展也伴隨AI人才培育的挑戰，Chris表示應科院在不同範疇提供相關培訓和支持。「我們每年都推出暑期實習、金融科技未來領袖學院等培訓計劃；又為同事提供在職兼讀博士生工作計劃，讓員工一邊工作一邊進修，促進個人和企業雙贏。」不過他認為，如果能夠從中學階段，便讓學生就著社會關心議題如樂齡社區、極端天氣、環保等，再正視這些問題，鼓勵學生通過不同AI應用來解決實際生活需要，長遠能激發學生未來投身AI科研行業。此外，舉辦比賽更能為他們提供展示平台，間接推動不同學校、企業和科技機構之間的合作，從而形成一個支持創新的生態系統。「參與者展現出解決實際問題的熱情和創意，這樣的合作不僅能夠激發新的想法，還能為學生提供實際的行業經驗，讓他們更好地了解市場需求和技術趨勢。」他更希望通過這次比賽，讓作品吸引更多投資者的目光，令更多資源流入這些創科領域，最終令項目更成熟，逆向輸出點子予企業，從而真正做到落地應用。「看到學生們的創意後，令我們也探討未來這些學生團隊能夠參與業界聯盟的可能性，通過激活並強化『學生』思維，進一步促進我們『政、產、學、研』不同行業生態圈的AI技術發展和應用。」Chris補充。

逾 300 學子競技 創新方案緊貼社會需求 為期逾半年的活動，是次比賽反應熱烈，成功吸引81家學校132隊伍，合共335名中學生參賽，參賽作品涵蓋長者護理、醫療輔助、環境保育等不同範疇，解決不同的社會民生痛點。比賽由應科院人工智能及可信技術首席總監張偉倫博士、香港城市大學優才及教育發展處高級教育發展主任李志遠博士、香港理工大學工業及系統工程學系助理教授李力恒教授，以及聯想顧問張津賢先生擔任專業評審團。經嚴謹評審後，分別篩選出5支初中及10支高中隊伍晉身決賽。當中10支高中隊伍在上周六設置攤位，展示他們的入圍作品，而最後每組5強更即場在台上向評審介紹作品及接受提問，即場選出各獎項得主。 經過激烈角逐，嘉諾撒聖瑪利書院憑長者家居安全系統《耆蹟》勇奪初中組冠軍，而心光學校(中學部)則由視障人士設計如何讓健視人士直接與視障人士溝通的《點字OCR-消除交流障礙》，其助人自助高尚精神更獲得全場讚同，成功摘下高中組桂冠。而高中組亞軍和季軍，則分別由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學的《康樂通》，以及聖伯多祿中學的《青少年情緒健康監察器》奪得，前者更同時榮獲「最具創新與創意獎」，以表揚其實際應用潛力。所有得獎者均獲鵬程慈善基金贊助獎學金及Contex Digital贊助獎品，鼓勵各勝出隊伍。

得獎如果如下： 獎項 學校 作品 初中組冠軍 嘉諾撒聖瑪利書院 耆蹟 初中組亞軍 明愛聖若瑟中學 智能藥箱 初中組季軍 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 坑渠守護者 高中組冠軍 心光學校（中學部） 點字OCR-消除交流障礙 高中組亞軍 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 康樂通 高中組季軍 聖伯多祿中學 青少年情緒健康監察器 觀眾最喜愛大獎 嘉諾撒聖方濟各書院 智行帽 最具創新與創意獎 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 康樂通 A.Incubator Award 迦密柏雨中學 -

高中組 3 強 展現對現實社會問題之深刻正視 獲得全場掌聲、心光學校(中學部)的作品《點字OCR-消除交流障礙》勇奪高中組冠軍。勝出團隊開發了一款創新流動應用程式，結合AI與光學字符識別(OCR)技術，能即時掃描紙本點字(凸字)並轉譯成印刷文字。現階段應用程式支援中文與英文點字，讓健視人士能直接了解視障朋友所閱讀或書寫的內容，突破溝通限制。開發該軟件的視障學生團隊坦言，AI技術為普羅大眾提供即時轉錄與翻譯，「數秒內就能把文字翻譯成不同語言，但原來直到今天，香港仍未有一個能即時將『凸字』翻譯成文字的應用程式。對我們來說，與健視人士之間仍然隔著一道難以跨越的資訊高牆。」新技術用戶僅需拍攝點字頁面，系統即會辨識點字符號並自動轉化為對應文字，而團隊更加入語音辨識功能，大大改善師生間、同儕間的交流與學習效率，實現真正無障礙溝通。「我們在開發粵語辨識中面對同音字挑戰，須不斷訓練AI語言模型來進一步提升準確度。未來我們希望能讓社會更多人認同需要，也盼望技術能引進中國內地，令更多視障人士受惠。」學生團隊總結。

亞軍隊伍，同時獲最具創新與創意獎的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，其作品《康樂通》是一套專為長者設計的應用程式系統，透過AI技術提供全天候的健康監測、心理關懷及緊急求助功能。長者通過程式介面的AI助手「阿樂」，進行語音互動，記錄情緒及生活習慣，主動推送社區活動建議，陪伴長者減少孤獨感。「我們在社區探訪與獨居長者接觸的過程中，發現他們缺乏關懷導致易有負面情緒，驅使我們設計『阿樂』，通過向長者發問辨識他們心境變化，推送鼓勵話語。」他們的設計還加入穿戴手環元素，可作實時監測心率、跌倒等生理數據，一旦出現異常，即時發送求助訊號。系統還能分析長者對話與活動數據，生成健康報告，方便醫護與社工掌握長者身心狀況。團隊希望項目能吸引社福機構的支持，讓更多社區的長者受惠。

至於季軍得主，聖伯多祿中學的《青少年情緒健康監察器》，結合中西醫診治技術，關注學生精神健康。「經常在新聞報章見到我們學生有普遍抑鬱及焦慮問題，但求助意願低，容易發生撼事。」促使團隊創作此產品，融合中西醫理論。中醫介面會先使用夾指式脈搏血氧儀量度心跳及血氧；再用AI鏡頭分析舌象，配合數據來AI分析情緒狀況以ChatGPT給予改善建議，並推薦湯水與花茶。「我們亦提供西醫介面，用戶回答GAD-7及PHQ-9問卷，一樣結合心跳及血氧量，由AI分析用戶情緒，如高危者更會發電郵予專業人士進一步跟進。」程式同時提供靜觀念頭與「負轉正」練習，而用戶所有數據將會匯入雲端，讓其手機查閱，兩星期練習後再測試改善狀況。

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