推廣同理心教學獲獎 引導學生設計產品要切合需要

部分樓宇或產品設計被形容離地，無切合用家所需。有兒時患過度活躍症的大學助理教授，因自身經歷推廣「同理心」教學；作為設計學系講師教導學生時，加入一些小工具，讓他們更能明白用家困難及真正所需，設計產品時，便自然加入「同理心」元素。他與另一名為提升學生溝通技巧而開設跨學科技術寫作的工程學教授，昨同獲大學教育資助委員會頒發傑出教學獎。

新晉教學人員組別得獎者、理大設計學院助理教授Tulio Maximo兒時患有專注力不足/過度活躍症，惟當時教學方式令他學習困難，這經歷卻啟發Tulio立志成為推廣「同理心」教學和促進融合教育的老師。Tulio本身是創新設計師和人體工學專家，加入理大後，在設計學系創立新科目「Design Meets Disabilities」，教學生設計適合老弱殘疾人士的產品。教學時，他會引導須將「同理心」元素加入設計。為讓學生真正理解，如設計方便長者易於取出紙幣或卡的銀包時，先要求學生在手指關節貼上硬幣，感受手部活動受阻情況。他擬續促進融合教育，包括設立開放平台交流教學策略。