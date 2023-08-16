推建造業暑熱警告實務指引 建造商會倡不論工種設固定休息時間

勞工處推出《預防工作時中暑指引》，但坊間普遍認為工友難以跟從。香港建造商會聯同工會、承包商等共同推出《工作暑熱警告下建造業實務指引》，按實務指引，當勞工處發出不同顏色的警告時，將不按勞動程度或工種，均可獲一致的休息時間，期望以簡單劃一的方式方便僱主及工人跟隨，指引已向各承辦商派發。

建造業實務指引是建造商會聯同會員、工會、分包商會、專門行業聯會及行業各持份者，與勞工處及業界各持份者多次商議後達成的共識。按勞工處指引，為處於戶外或沒有設置空調系統的室內工作環境的僱員，評估其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素，按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間。

實務指引建議 工地設3個定時休息時段

建造業實務指引則建議工地設早、中、下午3個定時休息時段，當黃色警告下，上下午各小休一次15至30分鐘，午飯時間長1小時15分鐘；紅色警告下，上下午各小休一次30至45分鐘，午飯時間長1個半小時。當黑色警告生效，全工地將會停工。

建造商會會長林健榮指，勞工處指引適用於所有行業，但按勞動程度或工種劃分休息安排，在地盤落實時易產生混亂，亦影響工地運作；實務指引將所有崗位劃一安排，相信承辦商會願意跟隨；而不同地盤亦會應因需要，提供流動休息區和制冷水機等。

副會長馮國強指，即使工作暑熱警告未生效，工人亦可獲定時休息，新指引是在原有安排下增加休息時間，並認為業界另訂指引，不會造成衝突，因業界在可行情況下仍會落實勞工處指引的建議。

勞工處歡迎不同行業的持份者因應行業特殊情況及基於勞工處《指引》所提供的準則和建議，以風險為本及共同協商原則，制訂合理及勞資雙方同意的實務指引。由5月15日至7月31日期間，勞工處已進行約8,500次巡查，以及發出超過530個警告予相關持責者，至今未有檢控個案。