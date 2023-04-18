推支援大灣區醫管局病人先導計劃 居內地港人獲資助到港大深圳醫院睇病

政府擬下月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區的合資格香港市民，可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務，每次接受門診服務須繳付100元人民幣，餘額由政府資助，每年資助上限2,000元。

為照顧因疫情期間的強制檢疫措施而無法如常往來香港與內地的醫管局病人，特區政府在2020年11月推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，提供受資助的跟進診症服務，至今年2月底超過5.45萬人次曾接受服務，而計劃原於下月9日結束。醫務衛生局指，安排有助支援於大灣區居住的香港市民的醫療需要，故建議於下月10日推出先導計劃，讓居於大灣區的合資格香港市民可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

每次接受門診服務須繳付100元人民幣，餘額由政府資助，當局會為每名合資格病人存入人民幣2,000元，使用期至2024年3月31日。超出資助額的費用須由病人直接向港大深圳醫院繳付。

醫衛局於明日立法會衛生事務委員會會議上就計劃徵詢議員意見，稍後向立法會財務委員會申請批准，修訂特別支援計劃原先核准項目的承擔額的適用範圍，以供先導計劃使用。先導計畫首階段將運作至明年3月底，醫管局和港大深圳醫院會評估服務的使用情況及其對本港公共醫療系統的影響再決定之後安排。