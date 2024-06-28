推暑假狂熱Party Time 海洋公園水上樂園大玩奧運熱

夏日炎炎，弄潮嬉水是其中一個消暑妙法。海洋公園下月6日起，將推出為期近兩個月的「AEON 信用卡冠名贊助：海洋公園水上樂園─暑假狂熱Party Time」，適逢巴黎奧運7月底舉行，活動加入奧運元素，料吸引不少人入場参與水上派對。海洋公園透露，今年首5個月境外遊客的入場人次按年增長約1.5倍，當中內地遊客更按年升約1.6倍，相信海洋公園和水上樂園今年夏天會人丁更旺。

海洋公園水上樂園的「暑假狂熱Party Time」於下月6日至9月1日舉行，提供逾50個水上遊戲。其中「Sun激鬥之運動」，讓大小朋友在「湧浪灣」及「天海灣」2個海浪池大玩水上排球、水上籃球及水上拔河；亦可在樂園不同角落參加「水彈sun激鬥」、「兜頭淋sun激鬥」等「Sun激鬥之小遊戲」。海洋公園公司主席龐建貽指，「天海灣」亦會上演「熱情狂舞」、「熱帶音浪樂隊」等，遊人坐在巨型水泡，欣賞充滿動感和歡笑的演出。暢玩同時，場內會播放奧運賽事，讓大家一同投入奧運狂熱，緊貼精彩戰況，更可即場為中國香港代表團打氣。