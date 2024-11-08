推照護食餐單涵馳名燒鵝 鏞記酒家盼助推動軟餐文化

近來坊間開始出現軟餐，讓吞嚥困難的老友記能重拾昔日味道，他們的美食版圖將進一步擴大！知名食肆「鏞記酒家」將於12月1日起推出以8款老字號菜式改造而成軟餐，當中更有該店招牌菜馳名燒鵝，市民想帶同家中老友記享用須提前一日預訂。負責人表示，推出軟餐未必有利增加生意，但相信可有助推動香港軟餐文化，老友記可以食得有尊嚴。攝影：鍾式明

鏞記酒家今年適逢成立82周年，推出一系列關愛社會福利及環境項目；其中參與了香港社會服務聯會「照護食種子餐廳」計劃，推出按照國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)要求製作軟餐菜單，菜式將於12月1日正式推出，即日起接受預訂，顧客需要在用餐前一天致電。