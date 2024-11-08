推照護食餐單涵馳名燒鵝 鏞記酒家盼助推動軟餐文化

近來坊間開始出現軟餐，讓吞嚥困難的老友記能重拾昔日味道，他們的美食版圖將進一步擴大！知名食肆「鏞記酒家」將於12月1日起推出以8款老字號菜式改造而成軟餐，當中更有該店招牌菜馳名燒鵝，市民想帶同家中老友記享用須提前一日預訂。負責人表示，推出軟餐未必有利增加生意，但相信可有助推動香港軟餐文化，老友記可以食得有尊嚴。攝影：鍾式明
鏞記酒家今年適逢成立82周年，推出一系列關愛社會福利及環境項目；其中參與了香港社會服務聯會「照護食種子餐廳」計劃，推出按照國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)要求製作軟餐菜單，菜式將於12月1日正式推出，即日起接受預訂，顧客需要在用餐前一天致電。
餐單有8款軟餐菜式，包括7款小菜及一款甜品，小菜售60至400元不等，包括帶子大良炒鮮奶、豉蒜涼瓜牛冧肉、懷舊香滑芝麻糕，酒家招牌菜正宗炭燒燒鵝髀亦被製成軟餐，至於甜品為售60元的懷舊香滑芝麻糕3件。
鏞記酒家財務總監甘蕎因表示，8款軟餐均是比較「入屋」及屬鏞記熱賣的菜式，製成軟餐後容易符合IDDSI要求。她坦言推出軟餐未必有助鏞記增加生意額，但盼可為咀嚼及吞嚥困難人士及長者提供美味而有尊嚴的飲食，並為幫助推動香港軟餐文化。
軟餐需求水漲船高
社聯行政總裁蔡海偉表示，香港85歲以上長者有20萬人，20年後更會達70萬，社會對軟餐的需求有增無減。部分傳統餐廳在食譜上或有包袱，感激鏞記酒家願在菜式上作新嘗試，希望未來能夠有更多食肆願意推出軟餐。