推熊貓主題聖誕活動 設全新AR體驗館 海洋公園：累計數萬人探安安可可

大熊貓熱潮席捲全城，令聖誕除紅與綠外，亦染上「黑與白」的熊貓元素。海洋公園舉行冬日節慶活動「玩轉冬日園」，推出多個打卡點，包括高5米充氣熊貓、巨型聖誕樹；另有全新AR體驗館，館內可見到多隻大熊貓。園方表示，大熊貓安安可可自月初與公眾見面後，至今已有幾萬人次入園探望牠們，有信心園內6隻大貓熊全部亮相能帶動公園人流和業績；而深圳赴港「一簽多行」恢復後，內地遊客人流暫未見顯著增加，望聖誕有改善。

海洋公園由即日至明年1月1日期間，推出冬日節慶活動，園內有不同歌舞表演和6米高聖誕樹打卡點、與聖誕老人見面等聖誕活動。當中第二波節慶活動於周六(21日)登場，新設一系列與大熊貓相關項目，如人工湖夜晚設大熊貓光影匯演，山下園區則加入全新互動景點AR體驗館大熊貓「竹」夢之旅。

體驗館內設多個區域並有大量熊貓藏身，其中卡通造型的大熊貓樂樂現身「夢幻花海」區，市民用互動裝置可尋找隱藏在花叢中的其他大熊貓成員。「奇幻竹林」區就有大熊貓盈盈恭候遊人，在區內更會聽到大熊貓的真實聲音，遊客亦可與AR大熊貓拍照留念。