推病房電子病歷系統省時環保 新界東聯網下年度冀覆蓋49病房

醫院病房每名患者身體狀況不同，床尾均會有一份俗稱「排板」的紙本病歷，供不同醫護人員參考和注意。醫管局近年銳意發展「智慧醫院」，陸續將病歷電子化，威爾斯親王醫院部門運作經理(外科)徐仕途憶述，最初原只有該院堅持病房使用e-Vital和Smart Panel系統，並獲支援職系員工支持，近年因人手短缺的契機下，加速把系統逐步擴展至整個新界東聯網，目標明年覆蓋49個一般病房。
上世紀八十年代加入護士行列的徐仕途，至今服務威院36年。從前醫護人員要了解病人的病歷，只能到床前參閱各人的「排板」，他形容自己是推動住院病人電子病歷的先行者，認為人手有限「靠科技可更有效地幫病人」，但同時「唔好咁機械化、要保留人情味」。
員工初有微言 後漸愛上系統
徐仕途更指，數十年前每間醫院的「排板」表格不盡相同，病人轉院或醫護調任，要「重新適應」如何處理病人各種維生數據。他稱，醫管局早已想統一7個聯網的病歷格式，「當護師去A醫院、B醫院用同一個表格，出錯機會就低。」威院2020年起在外科病房使用e-Vital和Smart Panel系統，紀錄病人臨床數據、方便醫護人員隨時透過電腦等可查閱病人資料。他形容系統令醫護節省時間，既可幫助更多病人，亦可更環保，減省使用紙張。
系統設有中文介面，徐仕途不諱言連學歷要求較低的支援職系員工都易於使用，前線員工初時對新操作略有微言，但漸漸因省時的優點而愛上。他又說，「以前紙本表格(格式)真係一成不變(使用較長時間)，依家每次一改(格式)，就7個聯網一齊傾，護士適應速度都快。」現時系統已在新界東聯網36間病房使用，目標下年度可涵蓋全數49間一般病房。
管理層必須「貼地」
身為管理階層的徐仕途今年獲頒醫管局傑出員工獎，回顧過去36年工作，他認為最重要是問心無愧、律己寬人，「做唔好自己點教人？」他說，自己雖然每日都「早開工、遲收工」，但經常會叫下屬不要仿效、要多抽時間陪伴家人，「人生唔只得工作」，又多次強調管理層在現今世代必須「貼地」。他又在威院內鏡中心創立電子系統，取代以往用黑板手寫記錄中心使用情況，「每日面對幾百個症嚟睇，你抄得幾多？」
醫管局近年人員流失率高，徐仕途直言每間公司永遠不會有足夠人手，但人在愈忙的時間才能做更多事，舉例稱有病房曾超收一半病人至60人，人手卻依舊只得4人，「做到幾多咪幾多，唔確實要做嘅嘢，咪唔好做囉。」明年退休的他稱，原已計劃退休生活，最近考慮是否接受退休後重聘，強調工作必須有目標，「唔鍾意只係嚟出糧……若幫唔到同事市民或架構，同『躺平』冇乜分別。」