推病房電子病歷系統省時環保 新界東聯網下年度冀覆蓋49病房

醫院病房每名患者身體狀況不同，床尾均會有一份俗稱「排板」的紙本病歷，供不同醫護人員參考和注意。醫管局近年銳意發展「智慧醫院」，陸續將病歷電子化，威爾斯親王醫院部門運作經理(外科)徐仕途憶述，最初原只有該院堅持病房使用e-Vital和Smart Panel系統，並獲支援職系員工支持，近年因人手短缺的契機下，加速把系統逐步擴展至整個新界東聯網，目標明年覆蓋49個一般病房。

上世紀八十年代加入護士行列的徐仕途，至今服務威院36年。從前醫護人員要了解病人的病歷，只能到床前參閱各人的「排板」，他形容自己是推動住院病人電子病歷的先行者，認為人手有限「靠科技可更有效地幫病人」，但同時「唔好咁機械化、要保留人情味」。

員工初有微言 後漸愛上系統

徐仕途更指，數十年前每間醫院的「排板」表格不盡相同，病人轉院或醫護調任，要「重新適應」如何處理病人各種維生數據。他稱，醫管局早已想統一7個聯網的病歷格式，「當護師去A醫院、B醫院用同一個表格，出錯機會就低。」威院2020年起在外科病房使用e-Vital和Smart Panel系統，紀錄病人臨床數據、方便醫護人員隨時透過電腦等可查閱病人資料。他形容系統令醫護節省時間，既可幫助更多病人，亦可更環保，減省使用紙張。

系統設有中文介面，徐仕途不諱言連學歷要求較低的支援職系員工都易於使用，前線員工初時對新操作略有微言，但漸漸因省時的優點而愛上。他又說，「以前紙本表格(格式)真係一成不變(使用較長時間)，依家每次一改(格式)，就7個聯網一齊傾，護士適應速度都快。」現時系統已在新界東聯網36間病房使用，目標下年度可涵蓋全數49間一般病房。