推算公屋加租8.38%相當通脹兩倍　社協冀政府代繳兩個月租金

房委會今年中將依公屋租金調整機制檢討租金水平，參照公屋戶去年和2021年期間收入變化調整租金，最快今年9月生效。《am730》參考統計處入息數據，粗略推算公屋戶將加租8.38%，平均加約184元，加幅高於期間通脹4%逾一倍，亦是調租機制實施後連續第八次加租。社區組織協會社區組織幹事胡加沂指，通脹下基層交通和膳食等開支大增，冀政府為租戶代繳兩個月租金。 房委會資助房屋小組今年中將進行兩年一檢的公屋租金檢討，釐定來年公屋租金水平。參照過往經驗，房委會將會7月審議調租幅度，最快於9月1日加租。參照調租機制，房委會會抽樣統計調查去年公屋住戶入息，再剔除「富戶」、其他高收入非一般租戶和綜援戶的入息後，對比2021年公屋住戶每月平均家庭收入，若公屋戶收入增加0.1%以上，則按該幅度加租，若增幅超過10%「封頂」上限，只會加租10%，相反若公屋戶收入減少0.1%以上，則按該幅度減租。 《am730》2月時參考統計處數據， 2021年公屋住戶平均月入中位數為18,500元，而綜合去年四個季度的有關數字，得出全年平均月入中位數為20,050元，兩年間增幅達到8.38%。若房委會入息統計得出的增幅與此相同，約80萬公屋戶最快今年9月將加租8.38%，高於期間通脹4%超過一倍。若以公屋戶平均租金2,200元計算，平均加租184元。

黃碧如指寬免租金須考慮房委會財政 翻查資料，繼2010年首次檢討的租金加幅為4.68%，2012 年、2014 年、2016 年和2018 年均觸發「封頂」機制，加租10%，2020年加幅為9.66%，2022年加幅為1.17%。若今年再加租，將會是調租機制實施以來連續8次加租。 房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，公屋租金按法定機制依公屋戶入息變化調整，故調幅是合理，個人觀察到經濟不景對中產行業影響較大，基層就業良好，料將反映在其薪酬變化上。她又指，房委會會否為租戶提供租金寬免，視乎住戶經濟能力及房委會的財務負擔，「房委會未來興建房屋都有經濟壓力」。

基層開支增 社協倡代繳兩月租 社區組織協會社區組織幹事胡加沂表示，雖然疫後基層就業改善，收入增加，但不少人仍是打散工或兼職工作，工作機會不穩定，加上交通、膳食開支在通脹下會增加，基層生活未必有大改善。她認為，若加租8%是較高，在經濟未有上揚下，政府應為租戶代繳兩個月租金，並希望調租機制中加入通脹因素，以反映租戶實際生活水平。 對於房署署長羅淑佩早前指有四成租戶租金少於2,000元，加租金額少於200元，屬可負擔水平，胡加沂指，200元相當於基層半個月的交通費，若交通費補貼等其他政府資助亦減少或取消，將大大加重基層生活壓力。 房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，經濟疲弱，加租必然對公屋戶有影響，希望政府為公屋戶代繳一個月租金，亦希望租金調整機制中加入通脹因素，但房署過去曾作檢討，相信修改機會較微。