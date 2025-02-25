推算逾2萬青年潛在輟學 機構倡學校及早識別協助

青年輟學有不同原因，近年有人因受疫情時改用網課，影響了學習及社交能力，至今未能適應而因此輟學。協青社昨公布相關研究，推算潛在輟學青年人數佔整體約3.15%，即約兩萬人。機構於2020年起展開為期5年「酷學青年計劃」，為輟學青年提供輔導訓練計劃，協助他們實現個人發展，令參與計劃的雙待青年(待學、待業)減少近一成；建議學校盡早識別和處理潛在輟學個案，為學生創造更具包容性的教育環境。 「酷學青年計劃」由置地公司家基金資助，為18歲以下輟學或瀕臨輟學青年，提供3+3輔導訓練計劃，即3個月計劃實踐期及3個月跟進期。在過去4年，計劃共431人參加，當中393人完成計劃，其餘青年因捲入刑事案件、離港等原因無法跟進，75%參加者完成計劃後繼續升學或投身職場發展；而計劃完成前，雙待青年(待學、待業)人數為32.2%，計劃完成後一年，人數下降至13.73%。

協青社公布輟學及高危輟學青年研究報告，引用服務數據推算，輟學青年人數佔整體約3.15%，即約兩萬人，當中60%為15歲以下。協青社估計輟學青年人數仍不斷增加。服務數據亦顯示，學童缺課及輟學原因100%來自學校，包括適應能力、壓力及社交困難等，當中18%與情緒有關，15%緣自家庭問題。 現年15歲的子謙升讀中一時因長期缺課，經學校轉介參加「酷學青年計劃」。他透露，小六時由網課轉為實體課已感壓力，經常擔心與同學相處或欠交功課等問題，升中後更會長期缺課。他指，參與計劃後，透過體驗夜行、跳舞和泰拳等獲得成就感、自信和動力，其後嘗試重返校園，但仍無法處理人際關係。因當時未足工作法定年齡，於是到協青社當義工，負責準備歷奇活動物資及帶領活動，至2024年底入職協青社城市之峰成活動助理。子謙稱透過工作重拾人生目標，望能考取歷奇證書，亦渴望重踏校園，最終可成為社工。陳老師是子謙中學訓輔組主任老師，他指，3年間一直擔任校方與協青社社工之間重要協調者，她認為子謙參加計劃後變得更正面，積極帶領及設計活動，透過計劃尋覓到出路、興趣及專長。

機構指輟學指示應更新 協青社助理總幹事(外展服務)陳嘉玲稱，按現時教育局指引，學生連續缺課7個上課天才算輟學及需向教育局申報。她分享在前線工作時，發現有學生每周會上課數小時，令學校無法申報，故協青社及坊間認為青年因個人、學校、家庭無按學校規定時間上課，應被視為「潛在輟學」。她認為當局可更新對輟學詮釋，及早幫助更多青年。協青社會長黃紹基認為學校及社會需盡早識別和處理潛在輟學個案，社會、學校和個人應採取綜合措施，為輟學青年創造更具包容性的教育環境。