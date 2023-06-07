推進與內地職專教育合作　蔡若蓮：未來會促進更多粵港兩地不同資歷互認

教育局局長蔡若蓮回應，政府一向積極推展兩地教育交流合作，特別是在學生交流、科研合作、合作辦學等範疇一直保持緊密連繫，截至2022年11月，兩地高校共2,320個正進行中的學術研究合作項目，教育局未來會協助本港高校探索採用更靈活及創新的辦學模式，促進教員及學生的流動，培育國家發展所需的優秀人才。

為發展和鞏固本港成為國際高等教育區域樞紐，立法會議員吳秋北今(7日)就兩地高校合作向教育局局長蔡若蓮提口頭質詢，包括有關教育局如何推動兩地高校合作，以及兩地學歷和資歷互認。

未來會促進更多粵港兩地不同資歷互認

至於兩地院校之間的學歷和資歷互認，蔡若蓮表示，教育局與廣東省教育廳已在2019年，簽署《粵港資歷框架合作意向書》，持續與廣東省有關當局，共同推動兩地的資歷框架合作。目前已有八個雙方合作課程獲香港資歷架構認可，未來局方會為粵港兩地資歷架構進一步交流和合作建立基礎，促進更多不同行業的資歷互認。

有關推進與內地職專教育合作，吳秋北向局方查詢，未來會否跟隨內地做法，待順利與內地接軌。蔡若蓮回應，局方以「職學聯通、多元發展」的策略推廣職專教育，與傳統學術教育雙軌並行，通過不同的規劃，努力提升職業專才教育在社會的認受性。

此外，選委界議員管浩鳴向局方查詢，近年多間本港高校於大灣區城市辦學，會否規定有關院校需預留一定學額予香港學生，以了解內地發展。蔡若蓮指，各院校有各自運作模式，了解到有院校課程課時會分別在兩地上課，從而加強兩地青年的交流。