推遲至5.7實施 運輸署被轟部署失當 「易通行」變延通行

政府原定本月26日在青沙管制區實施「易通行」不停車繳費服務，惟自上周公布消息後，不少已申請服務的車主遲遲未收到「車輛貼」，大批商用車司機仍未能購買「司機卡」，多個服務站或客戶服務中心則缺貨或大排長龍。事隔不足一周，運輸署昨終轉軚，決定押後實施日期兩個多月，並將增設逾20個諮詢站及專門服務的士業界的服務點。的士業界歡迎署方從善如流，有立法會議員斥今次推行「易通行」部署失當。然而，政府強調年內所有政府收費隧道推行「易通行」計劃的目標不變。

運輸署上周三(8日)宣布，涉及尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道的青沙管制區，本月26日上午5時會全面改用「易通行」，所有人手收費亭和「快易通」收費通道將取消。署方當時稱，隧道費服務商已向逾34萬名申請車主發出「易通行」的「車輛貼」。

貼有車輛貼的汽車，在使用收費路段時會直接從已連結的戶口扣錢，但商用車主如果要按駕駛者分拆道路費用開支，便需要在程式處理或自費添置「商用車司機卡底座」，並由各司機自費購買一張「司機卡」。商用車司機插入司機卡後，便可在相應已連結的司機帳戶扣除費用。不過，連日都有不少車主反映申請多時仍未收到車輛貼，而商用車司機或車主在8個客戶服務中心或服務點亦難以買到司機卡和司機卡底座。

在推行消息公布5日後，運輸署昨終宣布推遲在青沙管制區實施「易通行」兩個多月，至5月7日上午5時，其間將盡快在全港增設逾20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開設「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式，以及更新電子聯絡方式，另隧道費服務商也會加派人手到現有的客戶服務中心和服務點，協助申請市民。

截至昨日中午，當局已發出逾43萬個車輛貼，即過去5日只發出約9萬張車輛貼。運輸署因應部分車主忘記現時在署方登記的電子聯絡方式，周五(17日)起將去信全港80萬名車主，通知他們登記的電子聯絡方式，並建議未申請服務的車主可在收到信件後才申請，以便透過該電子聯絡方式完成申請。

