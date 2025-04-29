推開放式驛站 消費者自助取件 菜鳥香港：取件快五成

近年內地電商平台大行其道，但每當推出「雙十一」等大型優惠，就對香港自提點產生巨大負荷。電商物流公司「菜鳥香港」早前在港試行自助取件服務，容許市民自行在驛站貨架領取包裹，盼可加快速度達至「1分鐘取件」，減少包裹囤積，緩解高峰時期排隊壓力。公司強調，有措施防止市民無心或有意「攞錯」。該公司透露，下月會再有2間驛站採用自助取件模式運作，即合共有4間。

菜鳥香港於本月初推行「開放式自提點」，於將軍澳及荃灣兩個自提點引入自家研發的物聯網設備，提供「自助取件」服務。在開放式站點內，顧客打開菜鳥App掃二維碼後，便會顯示貨架、層數和包裹編號，再到指定位置核對編號後，在貨架上領取包裹，之後將包裹上二維碼在掃描器下登記已領件，全程約1分鐘內可完成。全程可毋須工作人員協助。 菜鳥香港末端運營負責人王凱稱，「開放式自提點」由4月初營運至今，未有消費者取錯件或包裹遺失等情況；強調即使包裹遺失，驛站有應對措施，包括閉路電視已錄下取件過程，加上後台取件資料，即使有人取錯，職員亦可聯絡該顧客取回包裹。他又指，自助提取點目前會有1名店員駐守，主因考慮到香港有不少長者或須職員貼身協助或代為取件。

取件速度增半 菜鳥香港總經理鄧理能補充，推行開放式自提點後，消費者取件快50%，「(一般)只要10至15秒便可以攞到包裹」，大大加快市民取件速度；開放式自提點已完成試行研究，下月會再有2間驛站改用自助取件模式。至於其他驛站，因不少屬加盟店，故須研究是否適用自助取件模式，其中一個考慮點是「空間至少要容納5名市民」。 被問到「五一」、「雙十一」等大型促銷活動，吸引大量市民網購，出現包裹迫爆驛站情況。鄧理能指，菜鳥香港在內地倉庫會按消費者等待時間、包裹數量安排「排單」。他又引述公司的本港數據，指70%包裹會在第1日提取，90%在兩日內提取；且現時菜鳥App到貨時會有推送提示，包裹擺放48小時再推送一次，提醒客戶盡快取件，故不擔心開放式自提點會出現迫爆情況。 逐步加入智能燈條 另外，他提到，預計5月底在香港自提點會逐步加入使用智能燈條，通過不同顏色的訊號燈幫助職員及消費者快速找到包裹。至於在港鐵站點設置自提櫃或服務點，他指目前已有5個港鐵站設置，可方便消費者上下班途中取件。