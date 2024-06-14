推體驗劇場感受氣候變化、戰火交煎 紅十字會盼港人了解各地人道困境

港人活在福地，不受戰火硝煙的影響，氣候變化出現極端天氣，最大影響或只是「返唔到工返唔到學」；但世界上如敘利亞、阿富汗等地的人民，不單活在武裝衝突陰霾，亦受頻繁極端天氣夾擊，過著朝不保夕的生活，一般港人難以想像。香港紅十字會人道教育中心以氣候與武裝衝突為主題，以真實故事改編推出模擬體驗劇場《2030‧候》，盼讓參加者了解世界各地正面臨的人道處境。

《2030‧候》以互動教育劇場形式進行，每場讓12至30名參加者化身成物資匱乏地區的村民，面對特大洪水和武裝衝突，以第一身體驗氣候變化對個人生活、家庭生計、自然環境及社會的影響，並了解氣候變化不時與武裝衝突互相交疊，如氣候變化致農作物失收，村民為溫飽或須加入武裝部隊，令戰況更混亂；戰況激烈，一旦再次發生災害，救援人員亦未必能進入災區，出現「(當地政府)專登唔救我哋」的訛傳。

劇場改編自前線一手資料

紅十字會人道教育經理(人道及劇場教育)楊定邦昨指，劇場內容來自前線救援人員的第一手資料，活動旨在將紅十字會前線救援的所見所聞帶回香港，盼讓香港參加者了解世界不同地方正面臨的困境。

楊定邦又指，香港不受戰火影響，但極端天氣影響全球，氣候危難迫在眉睫，香港亦不能獨善其身。而《2030‧候》參加者可透過受影響群體的角度，更深切體驗氣候危難及武裝衝突的人道處境，提升他們同理心，開拓參加者人道視野。

劇場籌備約1年，自3月中推出起已開辦近60場，包括小學、中學、成人及親子版本，當中讓小學生了解守護世界美好的存在，而成年人和中學生版本，盼他們幫助世界變得更好，讓公眾更了解世界正發生的事，一起面對氣候變化。楊定邦稱，不少參加者都未曾確切地設想過，氣候變化和武裝衝突會為落後地方的人民帶來何等影響，在得悉劇場內的經歷屬當地常態、而非偶然發生的慘劇後，大受衝擊。他冀至明年2月能盼舉行逾100次劇場。