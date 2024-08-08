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2024-08-08 14:22:00

推MiC多功能辦公室　設籃球場會議室　房協：推動全新工地文化

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房協推出MiC多功能辦公室，當中設籃球場、會議室等，冀推動全新工地文化。圖為房協總監(項目策劃及管理)張冠華(李朗僑攝)

房協推出MiC多功能辦公室，當中設籃球場、會議室等，冀推動全新工地文化。圖為房協總監(項目策劃及管理)張冠華(李朗僑攝)

近年愈來愈多企業將環境、社會及管治(ESG)元素融入業務營運及經營策略中。香港房屋協會(房協)為改善工地環境，研推「MiC多功能辦公室」，提供小型籃球場、模擬安全培訓中心等互動空間。房協透露，將於4個工地旁邊搭建協作互動空間，希望能藉此向承建商推動全新工地文化，並讓他們未來可重用MiC辦公室。

工地環境惡劣一直為人詬病，令建造業難以吸納新血。為改善此問題，房協正研究推出「MiC多功能辦公室」，提供互動空間予工友們使用。互動空間設有籃球場、會議室、設飯盒售賣機的空間，空間亦可舉辦工地安全講座和定期邀請護士到場替工友量體溫，讓工友有一個協作互動的場所，改善對工作空間的歸屬感。

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多功能辦公室投標時已納成本金額

多功能辦公室在項目投標過程已納入成本金額，由房協出資。房協總監(項目策劃及管理)張冠華表示，多功能辦公室由於採用MiC技術，因此可重複使用，房協亦不介意辦公室未來設於非房協地盤，故不會因施工完畢而浪費。他透露，四個地盤將設多功能辦公室，包括安達臣道R2-4號、元朗元龍街項目、啟德2B區1號，及古洞北項目，其中啟德及安達臣道項目的辦公室將於9月搭建，並在10月啟用。

除了多功能辦公室 ，房協為提升的ESG元素，推出一系列措施，如在安達臣道R2-4號地盤試行金屬棚架；目前房協有17個地盤，其中有12個工地已啟用安全智慧工地系統。ESG相關的措施會在房協每個項目佔約2至3%成本。

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推安全支付計劃

張冠華又提到，房協為確保承建商有足夠資金妥善落實及加強項目的工地安全，房協亦已在所有新建築的項目採納「安全支付計劃」，即是在合約中預留充足的既定金額予安全措施的開支，即25億元以上項目，房協會支付800萬至900萬，低於25億元項目會400萬至500萬。

全力配合發展局安置工作

發展局昨晚出席古洞北及粉嶺北新發展區工作小組交流會並表示，房協預計10月起，接受專用安置屋邨出租單位的編配申請，並將設特惠租金安排。房協周四(8日)回應指，正密切留意粉嶺百和路專用安置屋邨工程進度，會全力配合發展局，爭取於10月開放申請，並會適時公佈特惠租金及相關安排細節。

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