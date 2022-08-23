提交元朗電纜橋最終報告 中電相信起火與低壓電力裝置有關

元朗電纜橋6月21日發生火警，機電工程署收到中華電力提交最終報告，中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關，中電已為轄下所有電纜橋作出改善措施，機電署指現正審視報告內容。

中電已作改善措施

機電署發言人說，中電在報告中闡述起火位置、事故起因及改善措施，中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。報告又指出，中電已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等，現正為相關輸電設施進行風險評估，檢討發生事故時的應變措施，以及計劃進行演練。

機電署正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估事故原因是否理據充分及改善措施是否適切，有需要時會要求中電釐清報告內容和提供進一步資料。機電署已要求中電在適當時候向外公布報告的具體內容，並會繼續密切監督中電盡早完成改善措施，防止再次發生同類事故。

政府表示，十分重視供電安全及可靠性，要求中電深入調查電纜意外事件，亦一直監督其調查及善後工作。政府根據《電力條例》(第406章)監管電力公司運作，以確保本港電力供應安全可靠。就今次事故，政府早前要求中電於意外發生的3日(6月24日)後和兩個星期(7月6日)後，分別提交初步和詳細報告。