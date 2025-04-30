提升知識 全民健康 流動服務 深入社區 香港紅十字會 致力強化社區健康教育

為了增強社區的復原能力和保障市民健康，香港紅十字會自2023年4月起推出了第三個機構策略發展計劃。這個為期5年的計劃，旨在透過直接服務、教育、倡議和夥伴關係四方面，令社區更安全、健康及富凝聚力，以應對危難事故，目標是讓市民提升知識，達到全民健康。 全民共建 社區健康 香港紅十字會早於2003年已成立了社區健康教育計劃，鼓勵全民參與，共建健康社區。香港紅十字會作為健康服務的提供者，為回應社會日益增加的服務需要，該會將投放更多資源強化健康相關服務，透過強化社區健康教育計劃（CHEP+）收集並分析現有社區服務中與健康相關之數據，以加強健康倡議。並且擴大在社交媒體上對健康議題的宣傳，增加公眾認識。

走入社區 服務逾 8 萬人次 轉介 132 宗個案 為加強健康服務的滲透率，讓健康服務隨處有，香港紅十字會特別推出流動健康教育站服務，此服務站走訪全港十八區，為公眾提供身體檢查、風險評估及健康教育。除了收集市民健康數據作分析及了解需要，亦會按個別市民需要為其作出轉介。計劃自2022年7月推出至2025年2月，合共為87,429位參加者提供健康教育服務，當中發現逾三成市民的健康情況不理想。因此，本會已先後將139宗個案轉介予地區康健中心／康健站或其他社區協作夥伴。 展望未來，計劃將聚焦「少老」長者、老年人、多元文化族群、低收入家庭等不同群體，亦會繼續跟進香港紅十字會個案之健康干預措施，以及進行社區健康數據收集作倡議用途。

香港紅十字會流動健康教育站服務持續發展計劃

半年健康跟進 健康指數明顯改善 除了轉介個案，流動健康教育站亦會對有中至高健康風險的個案提供進階身體檢查及一對一護士諮詢，協助個案改善生活習慣。於跟進個案第90日會進行中期評估，監察健康指標的改變，並跟進改善進度。其後會鼓勵個案延續或進一步實踐已改善的生活習慣，到跟進第180日則會進行期末評估，比較個案跟進前後的身體指數，記錄跟進期間之實際改善。不少個案於跟進期間都有明顯的健康態度、行為以及實際身體健康指數的改善。因此，持續跟進是達致「全民健康」目標不可或缺的元素。