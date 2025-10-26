日前警方打擊公共小巴乘客沒有佩戴安全帶的行動，再次掀起社會熱議。根據現行法例，在設有安全帶的公共小巴上，沒有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5,000元及監禁3個月。除此之外，政府上月已刊憲並透過先訂立後審議程序修訂《道路交通條例》，規定明年1月25日起乘客如乘搭已配備安全帶的專營巴士、公共及私家巴士等，均必須佩戴安全帶，最高罰則與現時小巴看齊。

巴士司機對乘客無扣安全帶沒有責任

運輸及物流局上月向立法會提交《道路交通條例》修例草案，提到明年1月25日起乘搭專營巴士、公共巴士、私家巴士、校巴、貨車等車輛時，座位若已配備安全帶，乘客便必須佩戴；同日起新登記的有關車輛亦須在指定座位配備安全帶。換言之，修訂後的佩戴安全帶要求將涵蓋包括居民巴士的旅遊巴、跨境直通巴士等。

當局在文件提到，考慮到私家小巴和巴士司機難以確保乘客於整個車程都佩戴安全帶，參考現行小巴的相關法例後，建議所有乘客均須為其佩戴安全帶行為負責，即違者最高罰款5,000元及監禁3個月，司機則沒有責任。此外，當局另要求所有校巴在2028年底或之前加裝安全帶，否則將不可提供接載學生服務，預期屆時市場僅餘少於5%校巴未安裝安全帶或保護式座椅。

九巴：六成巴士上層或全車設安全帶

九巴回覆《am730》查詢稱，九巴和龍運巴士目前有逾2,500輛巴士全車或上層所有座位配備安全帶，佔全數車隊六成，其中絕大部分行走快速公路路線的巴士，上層所有座位都提供安全帶予乘客使用。另外，兩巴全數車隊的上層車頭、下層車尾等指定座椅均設有安全帶，車廂內亦有告示提醒乘客應該扣好。九巴指，願意配合當局政策以提升乘車安全，並會透過車廂廣播系統、車站顯示屏等方式，加強提示乘客扣好安全帶的訊息。

