提防假冒｜永安旅遊發現假冒Facebook專頁

亞洲多國開始開關，市民或已急不及待搜羅旅遊資訊，永安旅遊則在上周六(27日)發現社交媒體Facebook出現一個假冒永安旅遊專頁，發出一些虛假廣告，以低價酒店套票及樂園門票作招徠，誘使客人提供個人資料，以及哄騙客人透過 FPS﹑PayMe 或 QR 碼於便利店付款，提醒市民，若發現任何懷疑訊息，請與永安確認，切勿讓不法之徒有機可乘，避免蒙受損失。
永安旅遊聲明指，有關假冒的貼文與香港永安旅遊並無任何關連，亦從未授權該等人士使用「永安旅遊」之商號或商標。永安又表示，當日已即時在永安旅遊 Facebook發佈澄清聲明﹑報警備案，以及向Facebook舉報假冒永安旅遊的帳戶，惟直至今早仍未見Facebook採取任何行動，而騙徒的廣告仍在Facebook展示。永安又稱已收到不少客人關於虛假廣告的查詢，亦有部份客人聲稱已經付款給騙徒，因隨後與騙徒失聯才發現受騙。永安呼籲市民提高警覺，如賣家要求於私訊提供個人資料，以及使用 FPS﹑QR 碼付款至個人戶口，乃屬騙案陷阱。
如何辨別真假永安旅遊 Facebook 專頁:
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真正永安旅遊官方專頁:
- 帳戶名稱旁邊有藍色✔
- 粉絲人數超過 22 萬人，貼文數量眾多，可查看過去幾年的貼文。
- 網上預訂由客人自行填寫聯絡人資料並於網上付款，絕對不會透過私訊索取個人資料。
- 永安旅遊目前沒有設立 FPS 轉數快及便利店 QR Code 付款。
- 收款帳戶是永安旅遊公司戶口，絕對不會用個人戶口收取款項。
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假冒永安旅遊的帳戶：
- 帳戶名稱旁邊沒有藍色剔號
- 粉絲人數只有幾千，該 Facebook 帳戶最近才開立，貼文只有幾個。
- 沒有網上預訂，要求客人透過 Messenger 私訊個人資料。
- 要求客人以 FPS 轉數快、PayMe 及他們發出的 QR 碼去便利店付款，而收款帳戶是個人戶口。
真正永安旅遊官方專頁:
https://www.facebook.com/wingontravel?fref=nf
假冒永安旅遊的帳戶 :
https://www.facebook.com/%E6%B0%B8%E5%AE%89%E6%97%85%E9%81%8A-108963265272871