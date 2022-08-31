提防假冒｜永安旅遊發現假冒Facebook專頁

亞洲多國開始開關，市民或已急不及待搜羅旅遊資訊，永安旅遊則在上周六(27日)發現社交媒體Facebook出現一個假冒永安旅遊專頁，發出一些虛假廣告，以低價酒店套票及樂園門票作招徠，誘使客人提供個人資料，以及哄騙客人透過 FPS﹑PayMe 或 QR 碼於便利店付款，提醒市民，若發現任何懷疑訊息，請與永安確認，切勿讓不法之徒有機可乘，避免蒙受損失。

永安旅遊聲明指，有關假冒的貼文與香港永安旅遊並無任何關連，亦從未授權該等人士使用「永安旅遊」之商號或商標。永安又表示，當日已即時在永安旅遊 Facebook發佈澄清聲明﹑報警備案，以及向Facebook舉報假冒永安旅遊的帳戶，惟直至今早仍未見Facebook採取任何行動，而騙徒的廣告仍在Facebook展示。永安又稱已收到不少客人關於虛假廣告的查詢，亦有部份客人聲稱已經付款給騙徒，因隨後與騙徒失聯才發現受騙。永安呼籲市民提高警覺，如賣家要求於私訊提供個人資料，以及使用 FPS﹑QR 碼付款至個人戶口，乃屬騙案陷阱。