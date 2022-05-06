提防騙子｜投資騙案增一倍 呃1.3億元 末期癌症女失50萬醫藥費

「投資顧問」網上炫富，聲稱投資計劃屬低風險高回報，多屬詐騙！警方今年首兩個月錄得的投資騙案較去年同期升逾一倍，涉案金額高達1.3億元，升2.7倍。一名患有末期癌症女受害人在網上認識「投資經紀」，並誤信對方所言投資倫敦金可賺大錢，以換取更好醫藥服務，結果盡失50萬元醫病積蓄。而一名中學男教師遭類似手法騙走30萬元，之後懷疑對方是騙子後更苦口婆心，勸對方進修成為真正投資顧問。警方提醒市民切勿相信網上平台結識的陌生人，更沒有必賺的投資。

商業罪案調查科警司葉永林指，投資騙案中，騙徒利用的「投資工具」由過往的外匯、倫敦金，轉到近期冒起的虛擬貨幣等，但行騙手法萬變不離其宗，多在網上帖文帖圖「以靚仔靚女頭像作為招徠，展示炫富生活方式，靚車靚錶吸引注意，接觸到受害人後吹捧自己是投資專家，推銷高回報、低風險的投資。而其實呢樣嘢係唔存在。」

商罪科訛騙案調查組高級督察何進遠分享兩個倫敦金投資騙案，當中一名年約35歲患有末期癌症女受害人，於2020年中在網上認識一名聲稱倫敦金投資經紀，對方先向受害人炫耀奢華生活，之後誘使她投資，過程中更著受害人用原來醫病的錢來投資倫敦金，待賺錢後可找更好的醫生和用更好的藥物。受害人終將全部用作醫病的錢交予經紀投資，其後更向金融機構借錢加大投資額。該名「經紀」即在短時間內，將受害人50萬元投資金額全部「輸光」，之後失聯。

另外，一名中學男教師同在網上認識到一名聲稱有豐富投資經驗的倫敦金女經紀，對方吹噓擁豐富投資經驗，可助受害人賺錢，且不收佣金。經紀收到受害人轉帳的30萬元後，在一周內將所有款項輸掉，並要求受害人加大投資。受害人意識到受騙，勸喻該名經紀放棄倫敦金公司工作，重回正軌進修，成為一個真正的投資顧問。

查5年控倫敦金集團6人

警方商罪科今年首兩個月共錄得243宗投資騙案，較去年同期的110宗升逾一倍；同期損失金額由3,590萬元急升至今年的1億3,220萬元。另外，警方於2017年展開「斷風」行動，搗破一個本地倫敦金詐騙集團。調查發現，該集團利用2間金融公司在2015年至2017年間，騙取215名受害人合共1.11億元。警方於2018至2019年間採取行動，拘捕44男22女(18至67歲)，期間處理了大量文件、財富分析、面見受害人和證人，最近取得律政司意見後，起訴集團6名骨幹成員(24至38歲)，當中2人為主腦，涉串謀詐騙及洗黑錢，控罪所涉款項約3億9,740萬元。案件昨午(5日)於東區裁判法院提堂。

為加深市民認識騙徒的手法，警方在5至8月舉辦「防騙季」宣傳活動，每月以不同的常見騙案作主題；反詐騙協調中心設計最新騙徒角色——以虛假投資應用程式誘騙受害人的「虛App神棍」︰騙徒在社交媒體或即時通訊軟件認識受害人後，會推介投資app讓受害人下載、開戶及買賣，但整個交易全是虛假投資，騙徒為加強受害人信心，初時受害人會獲利，然後加大投資額。警方強調絕對不姑息各種虛假的投資行為，提醒市民切勿相信網上平台結識的陌生人。