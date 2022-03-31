提防騙子｜被指偷運疫苗墮電騙陷阱 26歲男失1460萬

電話騙案趨活躍。一男一女分別墮入懷疑假冒內地官員的電話騙案，合共失款逾1,500萬元；其中受害男子接到騙徒電話，被指涉及內地偷運疫苗案，要求他交出個人資料，男事主未有起疑，分過百次匯款，損失1,460萬元。

26歲男事主住西環高街私人屋苑Kensington Hill，過去半個月先後接獲3名男女自稱執法人員來電，指事主涉嫌從內地偷運疫苗，觸犯了內地法例，要求交出個人資料和銀行帳號協助調查，指示他把款項存入指定銀行帳戶。事主過百次轉帳人民幣和港幣給該名聲稱「公安」，涉及700萬人民幣(約862萬港元)及600萬港元，之後懷疑受騙，昨早報警。警員將案件列作以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

據指，事主從事金融，來港約2年，第一個騙徒自稱為衛生署職員，操普通話指事主違法，之後由第二名騙徒來電自稱內地公安，再轉到第3名聲稱公安的騙徒，要求為事主做資產審查，以證他清白。

另外，警方昨凌晨亦收到一名23歲姓龔的內地女子報案，指她早前在沙田第一城的住所，收到自稱內地公安的男子來電，同樣指她涉及內地刑事案，要求事主提交網上銀行帳戶資料及密碼，以供執法人員調查。事主提供相關資料後，發現銀行帳戶約60萬元人民幣被人轉走，懷疑受騙報案。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

疫情肆虐，騙徒藉此騙財已非新鮮事，除上述案件指事主偷運疫苗外，亦有騙徒指事主曾身處高風險地區要強檢；警方反詐騙協調中心本月中發布，近日接到市民查詢，指收到假冒衛生防護中心的預錄語音來電。來電者聲稱有關於新冠肺炎疫情的重要通知，需要知會市民，要求市民按鍵聯繫衛生防護中心，之後，電話轉駁到一名假冒防護中心職員的騙徒，要求事主提供其個人資料，包括銀行帳戶資料及密碼。

騙徒或掌握受害人個人資料

警方透露，部分騙徒可能從非法途徑掌握受害人個人資料，包括可說出受害人名字、身份證號碼，甚至相片，之後指示受害人登入偽冒司法網站，或直接向受害人發送，偽造的法庭命令，甚至要求視像對話，有穿著制服人員在另一方，加強說服力。警方提醒，不要接聽+852字頭電話；如接到懷疑詐騙來電，請立即收線；如懷疑受騙，即致電警方「防騙易熱線18222」。