提高小學生防騙意識 警推「提子」繪本解構騙案

現今生活日常已離不開網絡，有關詐騙案件近年急增，若要避免墮入騙徒陷阱，防騙意識就要從小培養。警方最近就藉警隊防騙吉祥物「提子」，把防騙訊息帶入校園，將會向全港五百多間小學派發最新製作的《提子動畫廊》繪本，以漫畫故事深入淺出講述目前常見的五大騙案，以免學生日後成受害者。



公共關係部多媒體傳訊分課總督察麥寶怡指，本港過去5年詐騙案顯著上升，由2018年的8,372宗增至2021年的19,249宗，升近1.3倍。今年首三季錄得19,444宗，較去年同期大增約四成，涉及金額逾33億港元，超過七成與網騙有關，網購和刷單騙案涉及最多青少年，情況值得關注，有需要及早向小學生灌輸防騙意識，亦希望藉小朋友口傳提醒親友小心騙案。 公共關係部社區關係課高級警司邱倩雯表示，最新推出的《提子動畫廊》繪本一套5冊，每冊包含一個防騙故事，分別為假冒官員電騙、網購騙案、網戀騙案、電郵騙案，以及投資騙案，主要派發學校和小朋友。